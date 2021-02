Alejo: "Me gustaría jugar más, pero esperaré mi oportunidad"

Iván Alejo ha sido el futbolista que este miércoles ha pasado por la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal para exponer su actualidad y la del Cádiz CF, pues el extremo ha tocado todos los palos.

Para empezarse ha referido a su situación dentro de la plantilla, donde no participa todo lo que se esperaba. "Al final esto es un equipo de fútbol, el míster nos ve entrenar todos los días y decide al final que juegue otro. Estoy feliz y contento, en Primera, es el sueño de mucha gente. Entreno bien, fuerte y claro que me gustaría jugar más, pero esperaré mi oportunidad. Soy feliz pero qué duda cabe que me gustaría jugar mas. Me ha tocado por el momento este rol", ha explicado el jugador.

Reconoce que tiene un papel de revulsivo que le viene bien y que no lleva mal. "Cuando he entrado dese el banquillo me he encontrado más cómodo que saliendo titular y quizás ese futbol se adapta más a mis características. Ayudo desde donde puedo, si es jugando, desde el banquillo o la grada. Cuando uno no juega se va jodido a casa, pero lo clave es mantener al Cádiz por lo que se juega la entidad después de tantos años fuera de Primera. Lo primero es el equipo", ha advertido.

En cuanto a lo colectivo, ha ensalzado el punto del Camp Nou por lo que supone frenar el mal momento. "Es cierto que a nivel anímico Veníamos de una mala racha de resultados y sensaciones. El hecho de encajar tantos goles fue duro porque no estábamos acostumbrados. Del portero al delantero todos hemos sido culpables. Sabíamos que el Barcelona iba a estar con el cuchillo entre los dientes y el equipo estuvo a un nivel altísimo y cogimos ese punto que nos debe servir para mantener la buena dinámica ante el Betis"

Y ahora el calendario favorece más. Betis, Eibar, Alavés... "Creo que ya empezamos con unos rivales más de nuestro nivel, contra los que debemos sacar puntos si queremos estar en Primera. El Betis viene en un buen momento pero debemos hacernos fuertes en Carranza. En estos tres partidos debemos sacar bastantes puntos para seguir con la buena dinámica".

Por otro lado, aclara que se siente nivel de mente a pesar de que pudo cambiar de aires en enero. "Iván Alejo siempre ha estado bien a nivel emocional y aquí en Cádiz he encontrado estabilidad. Estuve a punto de salir en invierno y estaba la opción de firmar del Dinamo de Zagreb, pero por cusas del fútbol no hubo acuerdo entre el club (Dinamo) y conmigo. No forcé la máquina para salir ni tampoco el Cádiz. Fue una circunstancia que apareció en el mercado y que valoramos. Entiendo mil rol aquí y en verano Dios dirá; mi cabeza está aquí y soy feliz".

Iván Alejo "Lo del TAD es justo; estoy contento por tener al míster en el banquillo, que pueda meter un grito porque siempre está bien que te metan un dedo en el culo para que no nos relajemos"

Iván Alejo ha destacado la unidad del vestuario del Cádiz CF en lo bueno y en lo malo. "Parece un tópico decir que el ambiente del equipo ayuda. Vienes de perder muchos partidos y en otros equipos hay peleas y problemas, pero aquí ves a la gente preocupada pero transmiten otras cosas. Estábamos preocupados por la racha y la sangría de goles pero el grupo estaba muy unido y tener gente de la veteranía de Negredo o Cala ayuda mucho para saber que eso no se va a romper".

Para acabar, ha respondido para dar su opinión a la decisión del Tribuna Administrativo del Deporte (TAD) de quitar la sanción de cuatro partido a Álvaro Cervera. "Al final las cosas cuando son injustas y acaban por caer por su propio peso. El míster dijo lo que pensábamos todos. No dijo nada del otro mundo. Toda España vio lo que pasó. Es justo. Estoy contento por tener al míster en el banquillo, que nos pueda meter un grito porque siempre está bien que te metan un dedo en el culo para que no nos relajemos y para cuando las cosas no van bien".