El Cádiz CF, entre la fase 1 de la desescalada y el protocolo de LaLiga

Un lunes diferente por fin en el Cádiz CF después de casi dos meses de confinamiento. El conjunto amarillo reanudó la actividad en la Ciudad Deportiva de El Rosal el sábado 9 de mayo y el día 11 comenzó una semana con el aliciente de ir avanzando en la preparación con vistas en la siguiente fase con la mente puesta en el retorno del campeonato.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ya ha anunciado la intención de que haya partidos oficiales desde el próximo 12 de junio para poder completar la temporada en el periodo comprendido entre ese mes y el de julio. El Ministerio de Sanidad tendrá la última palabra cuando llegue el momento.

Los jugadores cumplen a rajatabla el protocolo establecido por LaLiga para garantizar la higiene y la seguridad durante los entrenamientos. Las exigentes pautas son además un garante de igualdad entre todos los equipos para que todos trabajen en las mismas condiciones y en idénticos plazos de tiempo. Se trata de que ninguno tenga ventaja sobre otro en estas circunstancias. Cuando llegue la hora de competir, que todos lo hagan tras haber dispuesto de las mismas oportunidades de preparación.

El ejemplo más palpable se aprecia en las fases de la desescalada regidas por el Gobierno. En teoría, en los territorios que han pasado a la fase 1, los equipos profesionales está autorizados para realizar entrenamientos de tipo medio, es decir, con grupos de hasta un máximo de diez deportistas y con una parte táctica, aunque con un tiempo limitado y con la pertinente distancia de seguridad.

Eso supondría que, sobre el papel, el Cádiz CF, al igual que conjuntos de otros lugares de España, podría desarrollar ya sesiones en grupos. ¿Por qué no lo hace? Porque entonces se quedarían atrás equipos de otras zonas del país que no han pasado de fase (continúan en la cero) y por tanto no pueden llevar a cabo trabajos en grupos. Se produciría una desescalada a dos velocidades que beneficiaría a unos y perjudicaría a otros.

Los equipos de LaLiga SmartBank ubicados en enclaves que ya están en la fase 1 son el Cádiz CF, Real Zaragoza, Almería, Huesca, Sporting de Gijón, Tenerife, Las Palmas, Real Oviedo, Deportivo de La Coruña, Lugo, Extremadura y Racing de Santander.

Diez son las escuadras con sede en zonas que de momento se quedan en la fase cero: el Málaga, Girona, Elche, Mirandés, Alcorcón, Ponfarredina, Rayo Vallecano, Fuenlabrada, Numancia y Albacete.

El protocolo de LaLiga recoge unas indicaciones iguales para todos, que consisten en trabajo individualizado durante esta semana. Será el lunes 18 cuando comience el siguiente periodo, ya con sesiones divididas en grupos de jugadores. La cuestión es si también podrán hacerlo los equipos que residen en lugares que permanecen en una fase inferior. Todo apunta a que sí.

Mientras llega esa fecha, hay una situación en las zonas del país que ya viven en la fase 1. Están permitidas las reuniones de personas y amigos hasta un máximo de diez personas en domicilios y terrazas. Eso supone que, por ejemplo, hasta diez jugadores podrían reunirse, pero a la hora de entrenarse lo hacen en solitario y con una distancia de seguridad. Aunque las reuniones están autorizadas, la recomendación de LaLiga es que los jugadores no salgan de sus domicilios y la prohibición del acceso de personas con la que no estén conviviendo.