El Cádiz CF dio el primer paso de vuelta a la actividad con el entrenamiento desarrollado en la mañana del sábado 9 de mayo en la Ciudad Deportiva de El Rosal una vez que os jugadores superaron las pruebas del coronavirus.

El retorno a las sesiones en El Rosal, aunque sea de manera individual y en varios turnos, es sólo el principio de un periodo de preparación para volver a la competición oficial para jugar los once partidos que quedan hasta el final de la temporada. Fali fue el único ausente y no podrá ir a entrenarse mientras no se someta a las pruebas.

Según explicó el club, lo primero con lo que se encontraron técnicos y futbolistas a su llegada a El Rosal fue con un control de acceso a las instalaciones, donde se les tomaba la temperatura y se les daba un pase de acceso, al que debían llegar con mascarillas y guantes.

Cada jugador, dependiendo el campo en el que fuera a ejercitarse, tenía un lugar diferente de aparcamiento, al que debían llegar equipados para ocupar de manera inmediata el lugar asignado en uno de los dos terrenos de juego.

Conscientes del protocolo sanitario y las medidas obligatorias de distanciamiento, volvieron a tener contacto con el césped. Ahí les esperaba un técnico para darle las últimas indicaciones. El trabajo del sábado, al igual que el domingo, es de corte individual en tres turnos de dos grupos que arrancaban a las 09:15 horas y finalizaba en torno a las 13:00 horas.