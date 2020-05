Fali no se presenta a las pruebas del coronavirus: la posición del Cádiz CF

El Cádiz CF se pone en marcha para la vuelta al trabajo. La plantilla, el cuerpo técnico y varios empleados se hicieron las pruebas del coronavirus en la Ciudad Deportiva de El Rosal durante la mañana del miércoles. Acudieron todos los citados excepto uno: Fali.

La ausencia del defensa central del Cádiz CF no es una sorpresa porque en las últimas semanas ha insistido en su negativa a volver a la actividad debido a la epidemia de coronavirus.

El futbolista incluso se plantea su retirada del fútbol a sus 26 años antes de exponerse al virus. "Ni por todos los millones", ha llegado a afirmar. Tiene miedo, lo expresa sin rodeos y lo demuestra con hechos al no ir a El Rosal a realizarse las pruebas que sí se hicieron sus compañeros.

La no presencia de Fali tiene una consecuencia inmediata. Al no presentarse a las pruebas, no podrá empezar a entrenarse cuando se reanuden las sesiones en los próximos días. El zaguero, que no sale de su casa, seguirá trabajando en su domicilio con las limitaciones que eso supone.

Si no se incorpora al grupo, no podrá ni entrenar ni jugar aunque siempre estará a tiempo de hacerlo en el momento en que se haga las pruebas y cumpla el protocolo establecido. Eso sí, ya va con un retraso que irá aumentando con el paso de los días.

El Cádiz CF decide no adoptar medidas contra el futbolista en un primer momento. Fuentes cercanas al club aseguraron a este periódico que están intentando ayudar al jugador a que modifique su postura. No hay apertura de expediente disciplinario ni nada parecido. La idea es darle todo el apoyo que sea posible para superar sus temores. Es como si estuviese lesionado.

La vuelta al fútbol sólo será posible con las máximas garantías sanitarias. El protocolo del Consejo Superior de Deportes (CSD) y el de LaLiga (con amplias indicaciones) cuidan la seguridad de todos los actores implicados en el trabajo diario del fútbol. El propio presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha dicho que será más seguro jugar que ir a un supermercado, farmacia…