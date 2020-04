El Cádiz CF y el coronavirus: Fali se niega a jugar y dice que "yo me quedo en mi casa"

Fali habla alto y claro, en su habitual línea de sinceridad. El futbolista del Cádiz CF no está por la labor volver a jugar a corto plazo, e incluso piensa en su retirada, si no tiene una total seguridad de que no ha peligro de contagio de corovanirus.

El defensa se pronunció sin pelos en la lengua en el programa radiofónico el Partidazo de Cope la noche del pasado lunes. "Que nos garanticen el cien por cien que no estamos en riesgo los jugadores, que LaLiga y Sanidad firme un contrato que diga que estamos seguros, si contagiamos algún jugador que se le arruine la vida igual que a nosotros, que podemos contagiar a la familia y personas cercanas", comenzó Fali en una intervención sin desperdicio.

El central fue a más. "Que salgan diciendo la verdad. Aún no han parado el virus, nadie sabe como es, no me creo que no estamos expuestos al virus. Que los jugadores votemos si podemos jugar o no, es un escándalo lo que está pasando, no sabemos cómo es el virus y están intentando poner posibles fechas que espero que no sean cerca, la Liga puede parar tres o cuatro meses y no pasaría nada".

El valenciano explicó que "lo importante es la salud de todos, ni dinero ni nada, tenemos en nuestras manos salvarnos ahora, no cuando empecemos y que alguien salga positivo y le pueda pasar algo. Lo tenemos que parar todo los jugadores y empezar cuando estemos seguros al cien por cien. Si es verdad que jugamos en junio no vale con protocolos, que lo demuestren, que nos pueden arruinar la vida, que están jugando con nuestra salud, que lo entienda todo el mundo, si le pasa algo a mi familia me muero, y luego me dan el pésame y dicen que no pasa nada y sí pasa".

"El fútbol vuelve, la vida si se va ya no vuelve. Si podemos parar tres o cuatro meses, no volver en un mes rápido exponiéndonos. Está falleciendo muchas personas y se está hablando de jugar. La gente que se deja la puta vida por nosotros se merece todo, pero el fútbol no es esencial, es para divertir a la gente y no estamos para divertirnos. A ver si es verdad que estamos asegurados al cien por cien, no me lo creo, dicen que soy un loco, pero es lo que pienso", expuso el defensa.

Fali abundó en el asunto. "Estamos mal de la cabeza si jugamos al fútbol. Estaré zumbado y cada uno piensa a su manera, a lo mejor estoy equivocado. Pero no veo lógico que estemos 22 tíos jugándonos la vida ahora, quizás en cuatro meses hay un medicamento que nos permite competir, pero ahora nos exponemos a mucho riesgo".

¿Y si llega la hora de volver a entrenar en poco tiempo? "Yo no, yo me quedo en mi casa haciendo bici o lo que sea hasta que sea verdad que no estamos expuestos", anunció Fali. "Con el uno por ciento de poder coger el COVID-19 Fali no juega y creo que tenemos que hacerlo todos los jugadores. Puede ser que sea un exagerado".

El defensa recalcó que "no voy a jugar el fútbol. No voy a jugar, no voy a exponer a mi familia. Dejo el fútbol si no hay una cura. Fali, mientras exista el riesgo de contagiar a una persona o a mi familia, nada. La salud es más importante que todo el dinero del mundo. Si me tengo que ir a mi casa a comerme un bocadillo me lo como pero no voy a exponer a contagiar a alguien por mi culpa, no me lo perdono en la vida".

Dijo mucho más Fali: "Mis compañeros pensaban que era una broma, he llamado a mi representante y se lo he dicho: si me hacen jugar el mes que viene no juego, dejo el fútbol con 26 años, con un equipo líder en Segunda, y es mi ilusión jugar en Primera, pero ante todo es mi salud y la de mi familia y otras personas".

Prosiguió el futbolista: "Me tratan como que estoy loco, pero primero pienso en la salud antes que todo el dinero, he tomado esta decisión y ojalá podamos hacer fuerza para que el fútbol venga dentro de tres o cuatro meses. No es esencial ahora mismo".

Fali contó que al presidente, Manuel Vizcaíno, "le he dicho que no voy a jugar, él me dice que va a intentar convencerme, le debo la vida. Le dicho que es una decisión difícil la que he tomado. Le he dicho al presi que el protocolo será espectacular pero no me garantiza cien por cien que no me pueda contagiar. No me expongo. No tengo nada, trabajaba en la chatarra, y ahora que estaba ganando dinero me lo quito todo para comerme un bocadillo a gusto con familia para que no le pase nada".

Se explayó el central: "La gente me decía que no le dijese. Mi madre está muy enferma y tengo mucho miedo, está lejos de aquí y tengo miedo de que le pase algo. No perdonaría que a la gente le pasase algo por mi culpa, no podría cargar con la conciencia. A mi familia que trabaja en la chatarra la intento ayudar enviándole dinero, a lo mejor me estoy pasando. Si tengo que dejar el fútbol lo dejo y no pasa nada. Mi familia me apoya, nunca hemos tenido nada. Mi madre, mi padre. No pongo en riesgo a mis hijos ni por todos los millones".

Llegado el caso, está dispuesto a colgar las botas: "Me retiro, me voy a mi barrio con la cabeza de alta. Más que me jode a mí dejar al Cádiz primero que podemos subir y solucionar el resto de mi vida, pero renuncio a todos esto por la salud de mis hijos y todos".

"Un año en Primera me soluciona la vida, pero renuncio al dinero, no voy a exponer a la gente. Si me tengo que retirar lo hago con la cabeza alta y conciencia tranquila”, añadió Fali, quien insistió en que "mi salud vale más que todos los millones del mundo y si tengo que volver a la vida de antes lo haré. El dinero para que és si me muero".

Fali agregó que la Liga "se tiene que terminar en el césped pero sin correr riesgos. Se puede vivir sin el fútbol, que tarde o temprano volverá".

Si hay partidos en un corto periodo de tiempo "estaré en casa animando al Cádiz por la tele porque merece subir", finalizó el central.