Cómo se entrena el Cádiz CF en la vuelta al trabajo

El domingo 10 de mayo se completó por parte del Cádiz CF la segunda sesión de trabajo individualizado de la plantilla en la Ciudad Deportiva de El Rosal. El preparador físico, Miguel Ángel Campos, sigue muy de cerca el trabajo que están haciendo todos los futbolistas, que reconoce "no son de un volumen alto y como mucho duran unos 50 minutos".

El trabajo actual "está estructurado en una parte de fuerza y otra de resistencia", donde las exigencias "se van a ir alternando a lo largo de los días", explica Campos en declaraciones ofrecidas por el club.

Para Campos, "el principal objetivo es readaptar las habilidades básicas que se han perdido o se han minimizado durante el confinamiento, al no poder realizarlas. Hay que progresar en la técnica de estas habilidades, y una vez se vayan coincidiendo, aumentará la intensidad y el volumen".

A nivel de preparación física se mira en el comienzo de las sesiones en grupo, que servirán para ir volviendo paulatinamente a la normalidad: "Estamos muy limitados por los contenidos que no se pueden hacer, al no haber interacciones con otros compañeros. Apenas puede haber acciones técnicas, que no sean individuales y de contacto con el balón".

Entre las precauciones actuales "se están evitando acciones de máxima velocidad, máxima aceleración y deceleración", algo que se irá consiguiendo a lo largo de la semana que contará con algún día de descanso en función del estado de la plantilla.

Para tener máximas garantías se está en contacto permanente con los jugadores "a través de escalas de esfuerzos y cuestionarios que se rellenan a diario para saber cómo se están adaptando y la fatiga que están acumulando". Es clave recopilar toda la información posible para ir desarrollando análisis diarios que se complementan con la información que generan los dispositivos con los que entrenan los futbolistas.