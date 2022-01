El Cádiz CF da por descartado a Luuk De Jong

En el Cádiz CF son conscientes de que necesitan reforzar la plantilla en el mercado de invierno (abierto durante el mes de enero) para tratar de salir de la zona de descenso y pujar por la salvación en la segunda parte de la temporada después de finalizar la primera vuelta en zona de descenso.

El club pretende apuntalar la delantera con la incorporación de un delantero. Llegó a un acuerdo para que fuese Luuk De Jong el que ayudase en ataque en entre enero y finales del próximo mes de mayo, cuando acaba la Liga.

El Barcelona está dispuesto a desprenderse del neerlandés, que volvería al Sevilla (club que lo cedió al cuadro azulgrana) para que a su vez recalase en el Cádiz CF. Los tres equipos estaban por la labor, pero faltaba el pronunciamiento del propio futbolista, que al final decide lo que más le conviene.

El ariete está apurando para dar con un conjunto con mayores aspiraciones que el Cádiz CF. Ni siquiera ha llegado a responder de manera oficial a la oferta. En la entidad cadista no quieren esperar más.

Pero el tiempo pasa, el Cádiz CF no se detiene y continúa activo en el mercado para contratar al menos un delantero. En la entidad cadista dan por descartado a Luuk De Jong y fijan sus miras en otros objetivos para apuntalar la posición más adelantada.

La posibilidad del aterrizaje del atacante holandés se queda en una mera tentativa salvo que el jugador diese de pronto el sí quiero, cosa poco probable. En el club ni barajan esa opción.

En las oficinas del Cádiz CF trabajan a destajo porque tienen muy claro que el equipo necesita un delantero. El único punta que está ofreciendo un buen rendimiento este curso es Anthony 'Choco' Lozano con el inconveniente de las lesiones.

Además de De Jong, han sonado en las últimas semanas los nombres de Abel Ruiz, Paco Alcácer y Borja Mayoral, pero de momento no hay nada cerrado por parte del club. No es fácil dar con un ariete de garantías a mitad de temporada. El Cádiz CF está dispuesto a hacer un esfuerzo económico para contar en sus filas con un punta de primer nivel, aunque la misión no es nada fácil.

El propio Álvaro Cervera reconocía hace unos días que es difícil encontrar jugadores que quieran unirse al Cádiz en el mercado invernal. El entrenador dijo que la prioridad es que lleguen futbolistas que tengan recorrido en Primera División y con su experiencia puedan ayudar en la pelea por la continuidad del equipo en la élite del balompié patrio.