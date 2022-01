El Cádiz CF logrará un hito histórico si amarra la permanencia

La historia no es precisamente un aliado del Cádiz CF en la comprometida situación en la que se encuentra un equipo amarillo que llega al ecuador de la Liga ubicado en zona de descenso.

Los antecedentes del Cádiz CF en la máxima categoría del fútbol español muestran un dato que invitan a la preocupación. Cada vez que el conjunto gaditano ha acabado la primera vuelta en puestos de descenso, ha terminado el campeonato en puestos que conducen a Segunda División.

En la temporada 1977/78, el cuadro amarillo llegó a mitad de curso en la 16ª plaza (de 18 equipos) y acabó con sus huesos en la categoría de plata. En la 1981/82 se repitió la historia: 16º lugar (de 18) y descenso.

En la campaña 1983/84, 17º puesto (de 18) al final de la primera vuelta y el equipo cayó a Segunda. En la 1990/91, el Cádiz CF era el colista (el 20º en la clasificación) y terminó la Liga en el 18º lugar, aunque logró la permanencia porque entonces estaba implantado el modelo del play-off que resolvió con éxito.

Lo mismo sucedió en el ejercicio 1991/92, 18º en la primera vuelta y al final del torneo pero salvado tras salir airoso del play-off, un sistema que ya no existe hoy en día. El 18º puesto en la actualidad equivale a descenso directo.

La única vez que el Cádiz CF acabó la primera vuelta fuera del descenso pero luego bajó a Segunda fue en a temporada 2005/06. Del 15º puesto en la 19ª jornada pasó al penúltimo (el 19º) en la 38ª.

El Cádiz CF afronta un reto histórico en la andadura 2021/22, que no es otro que finalizar la Liga fuera de la zona de descenso después de haber ocupado una de esas plazas en el ecuador. No lo ha conseguido nunca en su recorrido en la élite. Difícil, pero no imposible.