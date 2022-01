El Cádiz CF abre el año y cierra la primera vuelta con derrota (0-1)

El Cádiz CF acabó la primera vuelta de la Liga con una derrota (0-1) frente al Sevilla que no hizo sino confirmar la penúltima posición con unos escasos 14 puntos para poder optar a la permanencia. La derrota se puede considerasr justa porque fueron los visitante los que fueron a por el triunfo sin rodeos y generaron más ocasiones en la segunda mitad.

La resistencia del conjunto amarillo duró poco más de 50 minutos y tras el gol de Ocampos no le llegó con un empuje infructuoso. Una vez más lo apostó todo a la defensa y cuando se vio por debajo en el marcador se difuminaron sus posibilidades de salvar un punto.

El Cádiz Cf cierra la primera vuelta sin haber ganado en casa, un lastre que le puede costar muy caro.

Unos y otro desplegaron un once de circunstancias entre tantas lesiones y el implacable azote del Covid-19. En el caso de los gaditanos, hasta ocho bajas y algunos jugadores en el banquillo sin estar al cien por cien.

No era un partido normal, condicionado por completo por el cúmulo de ausencias. Los de casa se colocaron con un trivote, Álvaro Negredo por la derecha, el canterano Iván Chapela en la izquierda y Milutin Osmajic en punta.

Como era previsible, todo quedó supeditado al sistema defensivo, que a punto estuvo de saltar por lo aires en el minuto 2 cuando el balón se escapó por centímetros junto a un poste tras un derechazo de Joan Jordán desde la frontal del área.

La clave radicaba una vez más en mantener la portería a cero, pero sin renunciar al ataque. Lo intentó con entusiasmo el modesto con arrancadas de Espino por su costado, presión alta en determinados momentos y las gotas de calidad de Negredo. En el 11, el madrileño se inventó una vaselina desde el centro del campo que no se fue demasiado lejos del larguero.

No fue una sorpresa que la iniciativa la llevase un Sevilla liderado por Papu Gómez, de los que más apareció por los hispalenses. No le importó en absoluto al anfitrión, afanado en neutralizar al contrario. Lo conseguía sin demasiados sobresaltos mientras las ocasiones brillaban por su ausencia y el reloj superaba la media hora. Un zapatazo lejano de Chapela (en el 31) no encontró el objetivo en una de las escasas aproximaciones de los locales, con muchas limitaciones arriba.

El paso del tiempo no hizo sino acrecentar el dominio de los blancos ante un Cádiz CF entregado en cuerpo y alma a la destrucción. Jugó a que nada sucediese y logró que nada pasase en la primera parte. Las áreas, casi impolutas.

A falta de precisión, las opciones de alterar el marcador pasaban por algún error. La concentración marcó el desarrollo de la primera mitad con unos instantes finales apurados para un Cádiz CF metido muy atrás ante el agobiante acoso de los visitantes. El descanso fue una noticia para los inquilinos del antiguo Carranza.

El cerocerismo se impuso en los 45 minutos iniciales gracias al buen hacer de los amarillos en las labores defensivas, aunque con menos presencia en campo contrario con el paso de los minutos y la sensación de que a lo máximo que podía aspirar era a un empate sin goles.

Poco cambio el decorado en la reanudación, con el Sevilla volcado en ataque, los locales encerrados en su parcela y el sufrimiento garantizado para al menos conservar un punto. Álvaro Cervera no tardó en mover el banquillo con la entrada de Álex Fernández y Florin Andone para buscar oxígeno.

Pero el asedio de los visitantes acabó con la resistencia de los amarillos. En el minuto 58, una segunda jugada tras un saque de esquina se tradujo en el 0-1. Haroyan se quedó atrás y no salió al fuera de juego, Ocampos remató fuerte con la zurda y el balón se coló en la portería entre Ledesma y el poste. Un error del arquero.

El gol fue un mazazo que dejó al Cádiz CF en la lona, a merced de un Sevilla que buscó el segundo con ahínco para cerrar el partido. En el 63, Akapo evitó el 0-2 al tocar el balón tras un disparo de Ocampos que caminaba hacia el gol. En el 71, Ledesma salvó en la raya de portería con una buena intervención tras rebotar el cuero en un defensa.

El segundo tanto parecía cercano ante la descomposición de los gaditanos, que además perdían por lesión a Víctor Chust y sin más centrales fue Akapo el que se puso en el eje de la zaga.

Iván Alejo e Iza Carcelén ingresaron en el césped con el choque cuesta arriba, con un Cádiz CF que no encontró la manera de poner en aprietos a Bono, sin liderazgo en el campo y con el equipo partido, aunque con un arranque de casta en la recta final, con mas voluntad de cabeza.

Le costaba un mundo llegar al área, pero cuando lo hizo no fue en vano, sobre todo en el minuto 77, cuando Gudelj derribó a Iván Alejo pero Alberola Rojas, quién si no, se comió un penalti que hubiese dado la oportunidad de optar al empate. El derribo existió, el vallisoletano protestó con insistencia, pero sino no pitó aquella clarísima pena máxima sobre Alberto Perea ante el Granada el año pasado, menos aún en esta ocasión. Enemigo del Cádiz CF.

Tras el penalti birlado, los locales persistieron ya sin nada que perder, con oportunidades en las dos áreas. En el 78, Bono se hizo con el balón con dificultades tras un cañonazo de Espino. En el 84, Andone casi marcó de cabeza tras centro de Sobrino, aunque antes Ledesma hizo un paradón tras un misil de Rakitic y más tarde tras otro de Óscar Rodríguez.

En el 89, un nuevo gol de Ocampos no subió al marcador por fuera de juego. Hubo una última ocasión de los locales en la prolongación, aunque Iza Carcelén no logró conectar el balón al lado de la portería.