Álvaro Cervera: "Estamos donde nos merecemos"

A dos puntos de la permanencia. "Buscar cosas positivas las podemos buscar, pero la realidad es que llevamos los puntos que llevamos y así no vamos a llegar a donde queremos estar. Algo hay que hacer. Entrenamos bien, lo intentamos de una manera y de otra, pero el que te mete el gol en el minuto 5 te gana bien y cuando te lo meten en el 60 no somos capaces de remontar".

Análisis. "Cuando el resultado no está en contra, somos un equipo reconocible. En cuanto se pone en contra, somos un equipo que permite muchísimo. Hasta el gol de ellos, no han tirado. Porque nos dedicamos a eso. Pero con la pelota cometemos más errores que aciertos y no damos sensación de peligro. Cuando el rival se pone por delante se nos ven más las carencias. Hemos peleado y luchado, pero veo mucha diferencia entre dos equipos de la misma categoría".

Julen Lopetegui: "Temí por el empate pese a que hemos defendido bien, sin conceder ocasiones"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, compareció en la sala de prensa del Nuevo Mirandilla satisfecho por la victoria mínima conseguida ante el Cádiz. "Contentos por los tres puntos, siempre son difíciles, en Primera siempre son una conquista. El Cádiz es durísimo, sabe cómo atacar y defenderse. Dentro de las dificultades que teníamos, hemos hecho un partido serio, hemos esperado a nuestro momento y me voy satisfecho por el trabajo y el resultado". Dos tiempos. "En la primera parte había más energía, todo estaba más ajustado, no era fácil llevar la iniciativa. En la segunda hemos estado con más velocidad y ritmo en la circulación". Falta de acierto. "Hemos tenido más ocasiones con 0-1 porque había más espacios, pero no hemos estado acertados". Arreón final del Cádiz. "Con 0-1 siempre temes que te puedan empatar. Metió más velocidad y claro que al perdonar tanto podía surgir el empate. Hemos defendido bien y sin conceder ocasiones, salvo algún rebote". El cambio de Fernando. "El cambio de Fernando ha sido obligado por un esguince de tobillo. Una baja más a las muchas que tenemos". Los ausentes. "Hemos incorporado a cuatro que han dado negativo pero estaban para el banquillo. No hemos podido entrenar con normalidad y contamos sólo con dos atacantes de seis". El título de Liga. "Veo al Sevilla preparando el próximo partido de Copa con el Zaragoza. Todo lo demás no me interesa".