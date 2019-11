El Cádiz CF, ante un Tenerife herido

El Cádiz CF llegará el domingo, día 17, al estadio Heliodoro Rodríguez López para medirse a un Tenerife envuelto en uno de sus peores momentos de las últimas temporadas.

Nada tiene que ver el enfrentamiento enmarcado dentro de la 16ª jornada del campeonato con aquella igualada eliminatoria inicial por el ascenso a Primera División que ambas escuadras disputaron hace dos años y medio, de la que salieron vencedores los insulares.

El presente no es un camino de rosas para el equipo que juega sus partidos en Santa Cruz. La tensión futbolística en la isla es elevada porque el cuadro chicharrero no sólo no termina de arrancar sus motores, sino que además coquetea de manera peligrosa con la zona de descenso, de la que está a un solo puesto al ocupar el 18º aunque empatado a 14 puntos con otro histórico como es el Real Oviedo, inquilino del 19º.

El Tenerife pasa de ser un teórico candidato al ascenso a Primera a tener que adaptarse a la desagradable batalla por la permanencia. Los 50 puntos se convierten en su objetivo primordial antes de poder pensar en un reto con más enjundia.

El Cádiz CF se encontrará con un rival herido, una situación que nunca se sabe si es buena, mala o no supone nada a la hora de la verdad. El equipo entrenado por Álvaro Cervera manda con autoridad en la clasificación (35 puntos) pero tendrá una prueba complicada en territorio canario porque el Tenerife se la juega y también su entrenador, Aritz López Garai, que está en la picota.

En la isla califican de final para el técnico chicharrero el partido contra el Cádiz CF (domingo a partir de las nueve de la noche hora peninsular). Así de contundente. En Segunda División A ya han caído cinco técnicos en sólo 15 capítulos.

Pocos dudan de que si el líder de la Liga se mete en el equipaje de vuelta los tres puntos e incluso uno habrá relevo en el banquillo del conjunto blanco hasta el extremo de que se barajan varios nombres como posibles relevos. El que más suena es el de Álvaro Benito.

Los isleños apretarán en casa porque necesitan la victoria. El Cádiz CF no quiere distracciones y empleará su sistema de sobra conocido que tan buenos resultados le está dando durante la primera vuelta.¿Es bueno o malo tener enfrente a un adversario tan necesitado como en este caso el Tenerife? A los visitantes les espera un contrincante que irá al máximo de sus posibilidades dada la importancia del encuentro. Los insulares empujarán y los gaditanos tendrán que aguantar el chaparrón sin olvidar la portería contraria.

Las urgencias del oponente pueden llegar a ser una ventaja para el Cádiz CF. Si pasa el tiempo y los anfitriones no se colocan por delante en el marcador, los de Cervera podrían jugar con el nerviosismo del equipo contrario y de la afición, que no anda nada contenta con los suyos.

El Tenerife sólo ha ganado uno de sus siete partidos en casa. La victoria queda lejos, ante el Numancia (3-2) en la segunda jornada de Liga, hace dos meses y medio.

Los otros seis duelos en su terrenos los resolvió con tres empates y otras tantas derrotas. Lleva sólo seis puntos de los 21 dirimidos en su feudo y es el segundo peor local de la categoría de plata junto con el Deportivo de La Coruña. El más débil en campo propio es el Extremadura con cinco puntos.

Los tinerfeños lo pasan mal en su estadio y el líder quiere aprovecharse de esa situación, pero la misión, como todas, no es fácil pero tampoco imposible.