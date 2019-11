El Cádiz CF, testigo de un reencuentro inolvidable

Un pasado común cargado de positividad. Es lo que revivirán el próximo domingo los cadistas 'Choco' Lozano y Nano Mesa, quienes en el césped del Heliodoro Rodríguez López de Tenerife recordarán aquella temporada 2015-16 en la que ambos fueron los líderes de la delantera del conjunto insular. Los dos se repartieron 24 goles -más de la mitad de los anotados por el equipo- y tuvieron mucho que ver en la salvación que tanto se complicó en algún momento.

Cuatro campañas después el hondureño y el tinerfeño vuelven a defender el mismo escudo, el del Cádiz, lo que promete mucho con la sensación de que aún pueden dar más a poco que la puntería se convierta definitivamente en su mejor compañera de viaje.

La masa social chicharrera no olvida lo sucedido en aquel curso 2015-16, primero con Raúl Agné en el banquillo y luego con la llegada de José Luis Martí. Con el técnico ex cadista, Nano hizo dos dianas por cuatro de 'Choco', por lo que desde muy pronto ambos mostraban un excelente punto de mira. En los primeros días de noviembre el consejo de administración del Tenerife prescindía de Agné, tras perder 2-0 en Lugo y estar el equipo en posición de descenso a Segunda B. Ahí comenzó la etapa de Martí y, con ella, el carrusel de goles de los hoy atacantes cadistas fue a más.

Nano alcanzó los 14 tantos, con cuatro dobles en Liga, mientras que Lozano marcó diez -un doblete-, por lo que pusieron mucho de su parte para que un histórico del fútbol español evitara el descalabro de descender a la categoría de bronce. El mérito es todavía mayor si se tiene en cuenta que Nano tenía 21 años y 'Choco', 23. Dos delanteros muy jóvenes que se echaron al equipo a la espalda.

En aquella plantilla jugaba el isleño Germán Sánchez -hermano de Servando-, ex cadista que empezó a hacerse un nombre en el fútbol profesional en el Rodríguez López. Germán fue testigo directo de lo mucho que dieron las referencias ofensivas del equipo aquella campaña. Junto a él los también ex amarillos Cristian García y Jairo.

Al final de la temporada Nano hizo las maletas para jugar en el Eibar en lo que fue su debut en Primera División. Tras pasar también por el Sporting y el Levante, el curso pasado regresó al Tenerife, si bien sólo pudo hacer cuatro tantos. Las cifras de este ariete desde que es profesional no han vuelto a acercarse a los 14 goles de la inolvidable campaña junto a Lozano.

El hondureño, por su parte, siguió una campaña más con los chicharreros y repitió los diez goles en su haber. Su rendimiento despertó el interés del filial del Barcelona y del Girona, sus destinos antes de recalar en el Carranza. Tras esos 20 tantos en dos años, Lozano ha estado lejos de los números que atesoran a un delantero.

El domingo todo apunta a que los dos atacantes estarán en el feudo del Tenerife pero vestidos de amarillo que, debido a la rivalidad con la UD Las Palmas, no será plato de buen gusto. Tomando como referencia sus números con el equipo chicharrero deberían ser recibidos con cariño, respeto y admiración que es, a buen seguro, lo que se ganaron en su etapa en el club.

Pero los recuerdos quedarán aparcados cuando la pelota empiece a rodar y los puntos estén en juego entre un líder sólido y un Tenerife justo en el límite de las posiciones que conducen a Segunda B.

Los vitoreados 'Choco' Lozano y Nano Mesa no lo serán tanto en suelo insular si alguno de ellos marcara un gol, ya que la situación de su ex equipo no permite un tropiezo en casa. De la historia no se vive pero la de los hoy cadistas está en un lugar privilegiado en el corazón de los chicharreros.