La incógnita de un Cádiz CF sin presión: Posible alineación contra el Girona

Vaya diferencia lo que se respiraba en las horas previas del Cádiz-Fuenlabrada (0-1) y el aire que refresca al equipo amarillo desde que el domingo obtuvo el ascenso. De aquella tensión por estar en juego el salto de categoría, a la calma de ser casi invitado a una cita en la que el adversario, el Girona, pretende agotar sus escasas opciones de ascenso directo y atar su entrada en el play-off. Sin duda, el Cádiz CF acude a Montilivi con la felicidad por bandera y con media 'bandita' en la convocatoria.

Muy posiblemente a los rivales del Girona no les haga ni pizca de gracia la lógica relajación del Cádiz, pero que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Cualquier otro equipo ascendido la pasada jornada haría lo mismo. No obstante, hay que conocer bien a Cervera para saber que de paseos, nada de nada; le pedirá a los suyos la profesionalidad y el estilo de siempre. Y es que, ya se sabe, la lucha no se negocia.

Las cuentas no tienen mucha ciencia para los amarillos. Un punto es suficiente para ascender como campeón de Segunda A. Y si no es capaz de arañar en Gerona, vale que el Huesca no sea capaz de vencer al Numancia. Una derrota cadista y un triunfo oscense dejaría la resolución del título en la categoría de plata para el próximo lunes (Cádiz-Albacete), en la despedida de la fase regular de la temporada.

El Cádiz ha entrenado esta semana con una dinámica muy diferente a la habitual. Salir con el objetivo en el bolsillo el pasado fin de semana ha sido una descarga de presión que ha agradecido el vestuario. A esta altura de campeonato falta frescura física y mental, las piernas no responden igual y la cabeza se bloquea. No cabe duda que hubiera sido un duro trago acudir a Montilivi a jugarse las 'papas' del ascenso a Primera. Por apelar a aquello de la estadística, no perder este viernes sería asegurar la primera posición por segunda ocasión en la historia en esta división -la primera vez fue en el ascenso de 2005-, que es un dato que avala un excelente trabajo como el que ha hecho la plantilla cadista. Siguiendo con la estadística, los amarillos se pueden acercar a los 76 puntos que obtuvo el equipo en el anterior ascenso a Primera si gana al Girona y luego al Albacete; eso le dejaría con 75 puntos y el mismo número de victorias de entonces, 21. Lo que no hay manera ya de igualar y ni siquiera acercarse es en los goles a favor; 68 anotó el Cádiz en el anterior ascenso a Primera y 49 lleva el de ahora.

El encuentro está marcado por diversas circunstancias que han ido tumbado a jugadores. Para empezar, Garrido y Luismi Quezada están fuera de combate y convalecientes de sendas lesiones que les han hecho pasar por el quirófano. Iza y David Gil tampoco forman parte de la expedición por dolencias de menor gravedad. A partir de aquí viene el turno de algunos descartes por decisión del preparador apelando al desgaste, como son los casos de Espino y Cala, mientras que la decisión de no llevar a Rhyner parece que se debe a motivos deportivos. Choco Lozano se ha quedado fuera de la expedición porque está cedido por el Girona, lo que quiere decir que la cláusula del miedo se ha impuesto.

'La banda', con el refuerzo de 'la bandita', quiere salir campeona de Gerona para redondear un año fantástico; un rival duro contra la calma de los amarillos, que ahora competirán sin presión pero con la ilusión y el sello de siempre.

Alineaciones probables

Girona: Riesgo, Ramalho, Ignasi Miquel, Alcalá, Johan Mojica; Granell, Gumbau; Aday Benítez, Borja García, Samu Sáiz y Stuani.

Cádiz: Juan Flere, Akapo, Fali, Sergio González o Saturday, Marc Baró, Edu Ramos, Augusto, Iván Alejo, Jurado, Malbasic o Álvaro Giménez y Pombo.

Árbitro: Muñiz Ruiz (gallego).

Estadio: Montilivi (21:00).