El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, atendió a los medios de comunicación del club el jueves 16 de julio en la previa del choque ante el Girona de este viernes. Una comparecencia en la que también habló del ascenso a LaLiga Santander y todo lo que ha significado tanto para él como para el entorno amarillo. "La culminación de un trabajo, no solo de un año sino de varios. Pensar que lo que hacíamos tenía un porqué y un final, el final sabíamos que iba a ser así. Muy contento por nosotros, la ciudad, la afición, los jugadores. No hay nadie que no esté de acuerdo en que el Cádiz se merezca estar en Primera División", expresó.

Cuarta temporada en el banquillo y ascenso a LaLiga Santander. "Cosas impensables tiempo atrás y en el fútbol actual, pero que se pueden dar. El que se rodea de gente que le hace creer en lo que hace cuando tiene dudas. Las cosas se consiguen así. Que lo puedas hacer no depende muchas veces de ti, pero cuando depende de ti que sea como tú quieres para llegar al final y conseguirlo".

Todo es alegría en el seno del equipo amarillo. "Ahora estamos tranquilos, dormimos tranquilos, solo se ven sonrisas. Ahora toca disfrutar de nuestra profesión, que es el fútbol, pero de otra manera".

La posibilidad de ser campeón de Liga está cerca. "Si podemos conseguirlo, perfecto, pero no me voy a enfadar si no se consigue. Yo me merezco y en los partidos voy a estar nervioso porque quiero ganar, no quiero que nadie sea superior a mí mientras compito. Entiendo que haya alguno que quiera ser campeón. Mi prioridad era el ascenso, lo hemos conseguido y vamos a jugar estos dos partidos".

En el duelo de La Rosaleda comenzó a creer en el ascenso. "Recuerdo que cuando terminó el partido de Málaga que ganamos, que era esa racha que el equipo ganaba sin saber por qué. Pensé que este equipo tenía algo para conseguir algo grande. Ganaba los partidos que jugaba bien y los que se le ponían difícil también".

Se superaron las dudas en todo momento. "Hacia dentro nosotros lo vemos de una manera diferente que el resto. Sabemos las dificultades que hemos tenido. El entorno ha tenido dudas, nosotros también. Se ha dudado de muchas cosas, nos incluimos nosotros. Hemos tenido días en los que hemos pensado más de la cuenta. Hemos tomado decisiones hacia nuestro lado. Si nos equivocamos que sea con lo nuestro y si acertamos también".

En Primera División, el estilo seguirá siendo el mismo. "La filosofía no se va a cambiar. El libro será el mismo, pero habrá que releer las páginas y sacar algunas conclusiones. Con las mismas ideas no se puede ir a una liga diferente. Hay que mejorar todo, incluido yo, para afrontar una nueva categoría".