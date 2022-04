Akapo, Álex y Salvi afrontan sus últimos tres meses en el Cádiz CF

Arranca el mes de abril muy importante para un Cádiz CF que sigue metido de lleno en la contienda por la permanencia en Primera División. El primer compromiso del cuarto mes de 2022 es la visita al Valencia en el duelo que forma parte de la 30ª jornada.

Restan algo menos de dos meses para que finalice la Liga y tres meses para que la temporada termine de manera oficial el próximo 30 de junio.

Quedan por tanto tres meses para que tres jugadores del Cádiz CF acaben contrato y nada se sabe de su posible renovación. Cada día que pasa es uno más cerca para la marcha de Carlos Akapo, Álex Fernández y Salvi Sánchez.

El lateral, el centrocampista y el extremo son libres desde el comienzo de 2022 (el pasado 1 de enero) para comprometerse con cualquier equipo de cara la próxima temporada. Mientras la entidad cadista renueva a Álvaro Negredo, cada día parece más complicada la continuidad de sus tres compañeros.

El club no ha terminado hacer una oferta a Akapo, con Álex Fernández hay negociaciones pero las dos partes llevan meses de tira y afloja. La situación de Salvi es un misterio.

No es fácil para un futbolista no saber si va a tener trabajo dentro de tres meses y no sería extraño que los tres o alguno de ellos haya resuelto ya su futuro, es decir que ya tenga equipo para el curso venidero.

Carlos Akapo está viviendo un excelente momento de forma, su etapa más dulce desde que milita en el Cádiz CF (está cumpliendo su tercera campaña). Se ha asentado como titular en el carril derecho de la defensa aunque no parece que el club cuente con él en el futuro salvo un giro en las próximas fechas. La entidfad cadista podría tener atado a un lateral derecho.

En el caso de Álex Fernández, ejerce un rol secundario desde el aterrizaje en el banquillo de Sergio González. La pérdida de protagonismo juega en su contra a la hora de una posible continuidad que no está descartada aunque no parece fácil después de cinco temporadas en el conjunto amarillo.

De Salvi poco sabe más que acaba de salir de una lesión y que lo tiene complicado para disponer de protagonismo en la recta final del campeonato debido al buen rendimiento que está ofreciendo Iván Alejo eb una banda derecha en la que también está teniendo minutos Rubén Sobrino.

El sanluqueño está ahora mismo a tres meses de decir adiós tras una larga etapa de siete campañas en el Cádiz CF, al que llegó en Segunda División B y con el que subió hasta Primera.