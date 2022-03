El renacer de Álvaro Negredo tendrá recompensa

El objetivo de la permanencia no está ni mucho menos conseguido en el Cádiz CF, pero desde la cúpula de la entidad se van sucediendo diferentes gestiones con vista a la próxima campaña. No se sabe la categoría en la que estará el equipo amarillo, si bien sí se tiene una idea clara de aquellos jugadores que tienen cabida en el proyecto.

Cada caso es un mundo y el Cádiz CF sabe que todos no puede alcanzar el mismo destino. No obstante, con aquellos futbolistas que las cosas parecen claras no hay intención de esperar a la llegada del próximo 30 de junio, cuando oficialmente quedarían libres, ni a que se cumpla una determinada cláusula estipulada en el contrato de la última renovación. Si el ariete alcanza los 28 encuentros oficiales (entre Liga y Copa) con al menos 45 minutos en cada uno, se activará la renovación inmediata con el Cádiz CF en Primera. También la permanencia sin llegar a esos encuentros le permitiría seguir.

Uno de esos casos apunta a Álvaro Negredo, que con la llegada de Sergio González tiene un papel que esta campaña se le estaba resistiendo con Álvaro Cervera. El delantero llevas casi dos meses con otras sensaciones, con un número de minutos acorde a su potencial y a lo que él esperaba. Suma ya seis goles y los argumentos que existen sobre la mesa indican que se llevará a cabo su renovación sin la obligación se que se cumplan los acuerdos del contrato anterior.

Los números de encuentros que debe alcanzar para renovar de forma automática aún no se han producido y todo está en marcha porque es deseo del club que el atacante cumpla los 37 años aún en activo como futbolista profesional y vestido de amarillo.

Negredo suma seis goles en Liga -cuatro de ellos desde la llegada del nuevo entrenador- y una confianza que va a más por las nueve titularidades en ese mismo número de jornadas que son las que lleva Sergio González ocupando el banquillo. El preparador catalán no tiene dudas sobre el papel del veterano jugador en un equipo que le necesitaba tal y como está rindiendo ahora.

Las negociaciones están muy avanzadas para que la continuidad del ariete sea un hecho y puedo cumplir su tercer año consecutivo en el Nuevo Mirandilla (antiguo Carranza), al que llegó en el verano de 2020 como el primer fichaje después del ascenso a la máxima categoría.

La campaña pasada el delantero del Cádiz CF cerró sus cifras anotadoras con ocho goles, lo que quiere decir que ya ha superado aquel registro gracias a la aportación que está dando en los dos últimos meses de Liga, gracias a que es fijo en el juego ofensivo del equipo. El veterano futbolista y el técnico se entienden a la perfección y uno necesita del otro para que ambos funcionen.