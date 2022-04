El aviso de Sergio González: "No podemos frenar"

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, espera un partido complicado en el terreno del Valencia el primer fin de semana de abril, aunque confía en el buen hacer de sus jugadores para buscar un resultado positivo camino de la permanencia en Primera División.

El preparador cadista ofreció el viernes 1 de abril la rueda de prensa previa al encuentro que se disputa en Mestalla el domingo 3. "Durante la semana hemos ido de menos a más, tanto en lo emocional como en lo mental", expuso el técnico antes de contextualizar el momento de la temporada, en plena segunda vuelta.

Pese a que el equipo ha salido de la zona de descenso, subrayó que "no hemos hecho nada". El técnico no quiere ni la más mínima relajación. "Hemos dado un paso de gigante, nos hemos dado el aire fresco que necesitábamos, pero todo lo que sea salirnos del guión será equivocarnos. No podemos perder nuestra esencia".

Sergio González tiene claro que el Valencia "nos va a exigir un partido al máximo nivel". Los amarillo tendrá que ofrecer una buena versión para disponer de opciones de éxito. Si somos un Cádiz CF sólido que aprieta y aguanta el 'timing', se suelta con el balón y llega al área contraria, no debemos temer a nada y a nadie. En el partido de Copa (contra el Valencia) hicimos un buen papel".

El entrenador se centra en un encuentro importante y difícil, pero con la idea de dar un paso más. "En nuestra cuenta siempre está en ganar el siguiente partido. Ahora estamos consiguiendo puntos, llegan en un buen momento a nivel de confianza, nos tiene que servir para dar más todavía, no para frenarnos. Necesitamos dar el último apretón para confirmar la posición en la que estamos ahora".

El Cádiz CF se ve fuera del descenso después de varios meses. "Cuando las cosas ves que salen bien, los entrenamientos son más amenos, la gente se suelta más, las combinaciones son mejores. Hemos trabajando y disfrutando estos días, pero no podemos perder el gen competitivo, sería una equivocación. Cuando las cosas salen los futbolistas sacan su mejor versión, se atreven a hacer más cosas".

El margen de mejora siempre existe sin de hacer lo que funciona. Así lo expuso el entrenador. "Tenemos que seguir en la idea de estar aplicados y apretar. El calendario está ahí y no lo podemos cambiar, peo si el equipo compite como lo hace y juega con balón no hay que temer a nada. Hay que ser fuertes sin balón, solidario, y aprovechar cuando tengamos el balón. Partimos de ahí e intentamos dar más matices".

"Queremos mantener lo que pensamos del estilo de juego, lo que intentamos plasmar los futbolistas lo ejecutan de manera magistral. Y hay que meter matices como las faltas laterales, el balón parado, los saques de banda que para eso tenemos un especialista... Tener la ambición de enriquecernos en el juego, no ir para atrás".

El técnico explicó que durante la semana "hemos hecho hincapié es nuestras fortalezas para hacer un gran partido. Cuando veamos la estructura del rival en la última hora y media antes del partido haremos los matices que sea necesarios. La posición de Guedes es importante, es diferencial en el Valencia".

"Entender donde estamos fuertes, dar más contundencia y ver alternativas para contrarrestar sus fortalezas y hacerles más débil si puede ser", indicó Sergio González sobre el adversario.

El Cádiz CF cayó 2-1 en Mestalla en los cuartos de final de la Copa del Rey. Han pasado dos meses de aquel envite que además era de otra competición. En referencia a aquel duelo, el inquilino del banquillo del conjunto amarillo dijo que "todos los partidos sirven valen", aunque ahora "hay que ver con qué estructura nos hacen frente".

El Valencia es un rival que compite, importante en segundo jugada, simplifica el fútbol pero con muchos recursos y con buenas individualidades. Tiene balón parado y si le pitan penaltis a favor eso significa que pisa en área con habilidad. Ojalá podamos conseguir una victoria que nos refrende".