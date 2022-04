Salvi deja atrás su lesión aunque hay cuatro bajas en el Cádiz CF

El Cádiz CF afronta el partido contra el Valencia de la 30ª de Liga con varias bajas, todas por problemas físicos. El conjunto amarillo visita Mestalla el domingo 3 de abril con la intención de seguir sumando puntos con los que estabilizarse fuera de las posiciones de descenso. Ocupa la 17ª plaza con 27 puntos, uno por encima del Mallorca, que reside en la 18ª con 26.

La principal novedad es que Salvi Sánchez está disponible después de perderse los últimos encuentros por una lesión que parece superada. Se ejercita como uno más en la Ciudad Deportiva de El Rosal y, si no surgen contratiempos en el último entrenamiento, formará parte de la convocatoria. Lo normal es que, después de estar un mes fuera, empiece el partido en el banquillo.

El alta del sanluqueño contrasta con las cuatro bajas que tiene el entrenador, Sergio González, para encarar la importante cita con la escuadra che.

Florin Andone y Tomás Alarcón continúan ausentes una semana más. El delantero y el centrocampista llevan varios partidos fuera de lista por sendas lesiones que no terminan de dejar atrás. El ariete se fracturó un dedo y el medio arrastra una dolencia muscular.

A las ausencias habituales en los últimos tiempos se unen dos que se producen esta semana. Varazdat Haroyan se fracturó el cúbito con la selección de Armenia, a su regreso tuvo que pasar por el quirófano y no sólo no está disponible para el duelo ante el Valencia sino que todo todo apunta a que no podrá jugar más esta temporada.

Iza Carcelén no trabaja con normalidad en los últimos días por molestias en una rodilla y el pubis, según contó el preparador cadista. El lateral portuense no está listo para participar en el primer compromiso del mes de abril.

La plantilla del Cádiz CF desarrollará el sábado la última sesión de la semana y será después cuando el técnico dé a conocer la lista de convocados para afrontar el desplazamiento a la ciudad del Turia. Pese a las bajas, el equipo tiene buen ánimo gracias a la buena dinámica en la que está inmerso.