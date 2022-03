Entrega de los Premios Fundación Cádiz CF 2022

La Fundación del Cádiz CF celebró la primera edición de los Premios Fundación Cádiz CF 2022 en el salón de actos del edificio Heracles de la Zona Franca. Un acto en el que la entidad amarilla quiso homenajear al deportista José Manuel Quintero, en la categoría deporte; al cantautor y músico Javier Ruibal, en la categoría arte; y al sacerdote y filantrópico católico Padre Ángel, en la categoría solidaridad.

Los Premios Fundación están orientados a reconocer la labor social, deportiva y cultural de diferentes entidades y/o personalidades que reflejan los valores y principios de la Fundación del Cádiz CF y del cadismo. Una primera edición con la que la Fundación y el club esperan alargarlo en el tiempo celebrando un nuevo acto por cada temporada.

El acto, conducido por José Grima, invitaba a subir al escenario al gerente de la Fundación, Pepe Mata, para hacer un recorrido por las dos décadas repletas de valores, programas y labores solidarias que arrastra la entidad coincidiendo con su vigésimo aniversario. Mata recordó que "el éxito radica en el esfuerzo, el trabajo y en la colaboración con diferentes asociaciones, ONGs y entidades que han hecho posible que la entidad cadista supere las cien colaboraciones".

En la misma línea y en agradecimientos a todas las asociaciones y entidades que tienen convenio de colaboración con la Fundación y que, además, han estado presentes en esta gala de premios, Pepe Mata ha recalcado que "la Fundación celebra el desarrollo de múltiples iniciativas diferentes a las que suelen ejecutar otros clubes deportivos".

Tras dar paso al vídeo que recopilaba todas las imágenes de los proyectos y labores de la Fundación Cádiz CF, comenzó la entrega de galardones. En primer lugar, el joven deportista chiclanero José Manuel Quintero, recibía el premio en la categoría deporte por su trayectoria profesional significativa y por los valores que transmite tales como el compañerismo, la superación o la tolerancia.

En su caso, Quintero se ausentaba tras haberse contagiado con COVID-19 y en su lugar, fue su hermana, Ana Isabel Quintero, quien subiría al escenario a recoger el premio entregado por el vicepresidente del club, Rafael Contreras. La hermana de Quintero, emocionada tras ver el homenaje que la Fundación Cádiz CF le dedicaba a su hermano, quiso agradecer el obsequio y el reconocimiento a la trayectoria deportiva de Quintero: "A mi hermano le hubiera gustado estar aquí con todos vosotros y agradeceros el apoyo que le ofrecéis desde el club en el día a día. Todo esto le ayuda a tener la motivación que necesita para alcanzar sus objetivos. Esto solo es el comienzo ya que relativamente su carrera deportiva es corta. Confío en él y sé que cumplirá todos sus sueños".

Martín José García Marichal, presidente de la Fundación del Cádiz CF, hizo entrega del segundo premio al cantautor Javier Ruibal en la categoría arte por proyectar la imagen de Cádiz a nivel nacional e internacional a través de sus letras y composiciones. Por motivos laborales, Javier Ruibal no pudo acudir al acto pero sí que apareció en pantalla con su guitarra en mano para agradecer el cariño mostrado por la entidad y cantar, como no podría ser de otra forma, el himno dedicado al Cádiz CF. El premio lo recogió su íntimo amigo, Luis Bocuñano.

En tercer y último lugar, el premio solidaridad fue entregado a Padre Ángel por su trabajo en beneficio de la sociedad a través de diferentes iniciativas con fines humanitarios. Este premio fue entregado por el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno. Tras mostrar a los asistentes un vídeo de las grandes labores que el Padre Ángel sigue desarrollando a sus 60 años, el sacerdote quiso dedicar un bonito discurso a todos los presentes en esta primera edición de los premios: "Si alguien se puede emocionar en la tarde de hoy, soy yo ese ángel. Me alegro mucho por los anteriores premiados, tanto por Ruibal como por Quintero. Lo único que puedo decir es gracias".

El Padre Ángel recordó la situación que están viviendo las familias ucranianas e hizo un guiño al Cádiz CF: "Al ver los colores del Cádiz, amarillo y azul, unos colores exactamente iguales que los de Ucrania, en algo somos semejantes. Por eso presidente, no sé decir nada más que gracias de corazón. Debemos concienciarnos de que hay personas que en estos momentos están esperando allá en la frontera que todavía alguien vaya a recogerlos. Nunca en la historia de la humanidad hubo tanta solidaridad como allí en estos momentos".

El Padre Ángel explicaba que en su llegada al club "le contaba al presidente algo maravilloso, algo que uno no es capaz de seguir almacenando todas las cosas buenas que le siguen pasando". "Tengo el corazón roto de ver tantas guerras, tantas calamidades y tantos niños que se te mueren en los brazos. Pero dentro de todo ello existe la solidaridad. El presidente me ha hecho saber que un ex jugador del Cádiz hace unas semanas ha ido a recoger a una veintena de niños para traerlos a España". Padre Ángel concluía su discurso diciendo en voz alta "¡viva el Cádiz, y viva la Fundación del Cádiz! Millones de gracias".

Algunos integrantes de la comparsa de los Carapapa sorprendía al sacerdote sobre el escenario para cantarle un pasodoble in situ que ya le dedicaron hace unos años en su Iglesia de San Antón, en el conocido barrio de Chueca en Madrid. Tanto Padre Ángel como los tres integrantes de la agrupación no han evitado emocionarse por su reencuentro en la ciudad de Cádiz y por recordar ese bonito gesto que tuvieron con el sacerdote en la capital madrileña.

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, fue el encargado de cerrar el acto de la I edición de los Premios Fundación Cádiz CF 2022 antes de pasar a un encuentro fuera del salón de actos entre autoridades institucionales, directores de medios de comunicación, representantes de entidades y asociaciones, y personal del club amarillo.