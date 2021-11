Pepe Mata: "La Fundación está muy valorada por todos dentro del club"

–¿Cuál es el papel de la Fundación y sus objetivos más inmediatos?

–Un club que esté a la orden del día debe tener una Fundación. Una Fundación que le dé a la sociedad todo aquello que la sociedad requiere; es un tópico pero es la realidad. Precisamente en este 2021 cumplimos veinte años de la puesta en marcha de la fundación y una de las metas inmediatas era tener un reconocimiento con todas las asociaciones con las que tenemos convenio, que son más de setenta. Se ha reconocido la labor de cada una de ellas en su ámbito en un acto celebrado en San Fernando. Ha sido el segundo año que se hace. Seguimos cumpliendo objetivos, dando visibilidad a todas esas asociaciones aprovechando la capacidad de llegada que tiene el Cádiz.

–Es obvio que el peso de la marca Cádiz CF ayuda mucho en esa labor...

–Sin lugar a dudas que la Fundación respalde y colabore con esos proyectos da un plus añadido para que puedan sentirse amparados por el Cádiz CF. No podemos ayudar aportando recursos, pero sí buscando la fórmula para que a través de la Fundación obtengan esos recursos e ingresos. La marca Cádiz CF refuerza ese valor. A nivel nacional e internacional esa marca transmite mucho y tiene un reclamo en los patrocinadores.

–¿Hay algún convenio que le haya gratificado de manera especial por ser un tema de máxima sensibilidad?

–Es difícil quedarse con alguno porque trabajamos con muchos proyectos. Es cierto que asuntos como el que hemos hecho recientemente del tema de limpieza de las playas es algo que nos ha llenado de satisfacción al ver la respuesta. Nos preocupa la sostenibilidad del planeta y empezamos a trabajarlo en nuestra casa. También resultan muy especiales las visitas a los colegios con los jugadores dando charlas a los niños, pues les exponen hábitos de vida saludables.

–¿Qué nivel de importancia tiene la Fundación dentro de la entidad?

–Se le está dando en los últimos años mucho valor de manera interna. Todo lo que se lleva a cabo se difunde a través de los medios de comunicación propios. Se ha creado también un consejo social que refuerza toda esta labor que se lleva a cabo. La Fundación del Cádiz CF está muy valorada dentro de la entidad por todas las áreas y en todo momento apoya con recursos a las necesidades que existan.

–Da la sensación de que esta gerencia de la Fundación le viene como anillo al dedo...

–Creo que como he trabajado todos los aspectos dentro el club, puedo decir que es una labor muy gratificante. Cuando te dedicas a un menester que da esas satisfacciones, pues te sientes realizado y, de alguna manera, te incentive más a hacerlo. Cuento con un equipo importante de personas dentro de la entidad y esto hace que yo me sienta muy feliz de esta labor, al margen de mi trabajo como adjunto a la Presidencia. Pero es verdad que esto, sin estar relacionado directamente con el fútbol, sí mantiene un calor humano de relaciones que refuerzan mucho más lo que se hace.

–La responsabilidad como gerente de la Fundación y adjunto a la presidencia dice mucho de usted.

–No cabe duda que me siento muy valorado dentro del club y muy valorado por el presidente y por el Consejo de Administración; me siento valorado por la afición, por los medios de comunicación, por las peñas... No me puedo quejar porque el cariño me lo demuestran día a día. Agradezco la confianza que el presidente ha depositado en mí.

–¿Es el mejor momento del Cádiz CF como entidad?

–Pienso que sí. Hemos pasado etapas malas, cuando salimos de Segunda B y luego subimos a Primera, pero no supimos mantenernos. Eso nos conllevó una posterior caída al pozo. Por lo tanto la realidad es que estamos en el mejor momento de la historia más reciente. Se ha logrado tener al equipo más de un año en Primera División, se están asentado las bases para que el club siga creciendo, y si por cualquier circunstancia el equipo baja a Segunda, que nunca vuelva a caer a Segunda B (actual Primera RFEF) porque es la ruina del fútbol.

–Quién le iba a decir lo que está consiguiendo un presidente de Sevilla. ¿Se reconocerá algún día la labor de Vizcaíno?

–Creo que sí; creo que se reconoce, pero con el paso del tiempo se valorará mucho más lo que está haciendo. Desde que llegó, que lo hizo con el club al borde de la desaparición, supo con pocos recursos sacarlo de esa situación y llevarlo a la Liga profesional, sanear las cuentas, hacer casi desaparecer la deuda histórica, mantenerlo en Primera División... Es que el que no lo ve es que está ciego. El que no quiera reconocer esa labor tendrá sus motivos y yo lo respeto, aunque entiendo que no tiene mucha lógica. Pienso que la labor que está haciendo y la que tiene en mente son dignas de elogio.

–¿Qué le falta al Cádiz como institución para asentarse entre los mejores clubes de España?

–A nivel de infraestructura, tenemos que seguir creciendo para conseguir eso que tienen otros clubes: ingresos que no proceden solo del mundo del fútbol, sino de eventos paralelos. Eso nos tiene que dar ese plus. Estamos trabajando en proyectos que apuntan en esa dirección. Precisamente la llegada de Rafael Contreras, con una experiencia empresarial tremenda, creo que es el complemento ideal para seguir en esa búsqueda de ingresos atípicos provenientes de una relación indirecta con el fútbol.

–¿En qué lugar ubicaría la Fundación del Cádiz dentro del panorama nacional?

–Sin pecar de vanidoso, creo que a nivel de Fundación estamos en la parte alta de Primera División. Esto no lo digo yo, lo dice la Fundación de LaLiga. Nos han destacado muchas veces por todos los proyectos que llevamos a cabo. Por ejemplo, hace veinte años creamos el Encuentro de Fundaciones y se sigue celebrando como creación nuestra.

–¿Qué admira de otras fundaciones que pretenda 'robar' para la que dirige?

–Nos gusta fijarnos en las cosas buenas que hacen otras fundaciones, por supuesto que sí. Pero también nos sentimos orgullosos de ser el espejo para otras muchas fundaciones, y de hecho la Fundación LaLiga nos ha felicitado públicamente en una ponencia en la Universidad de Cádiz. Debemos seguir en esa línea para que no pare el crecimiento.

–¿Cómo maneja su cadismo con los cargos de responsabilidad?

–He tenido la suerte de trabajar y desarrollar mi vida profesional en una de las pasiones que tengo como gaditano y como cadista. Me siento muy afortunado y valorado por los aficionados, por los cadistas. No tengo palabras para agradecer la fortuna de llevar tantos años en el Cádiz CF. Que mi pasión se haya convertido en obligación es algo que me gusta. Mi cadismo no es mayor ni menor que el de muchos. Lo que quiero es que todos los cadistas sea más cadista que yo.

–Como amante de la música, ¿qué canción representa los actuales años de bonanza del club?

–'No dejes de soñar', de Manuel Carrasco. Es cierto que hay mucha resistencia en la historia del Cádiz, pero ese sueño da fuerza al valor que tiene este club porque siempre tuvo futuro, hasta en los peores momentos.

–Desde que entró en el Cádiz, el mejor y el peor momento...

–Uno de los peores fue el descenso en Alicante. El fallo del penalti fue una manera muy dolorosa de volver a Segunda B. Fue realmente amargo. Aquello resultó tremendo en lo deportivo e institucional. Los descensos a Segunda B fueron durísimos. Y el momento más feliz, los ascensos. Las Palmas, Chapín y Alicante, que venía a borrar aquel episodio tan negro.

–¿Alguien que le haya marcado de forma especial en el club?

–Es difícil quedarse con una persona. No me atrevo a dar nombres. Siempre me quedo con la parte buena de cada una de ellas y prefiero obviar la parte negativa, que también la hubo. Es motivo de satisfacción que todavía hay personas que entraron conmigo y que siguen en el club desde el año 2000 y 2001. Me quedo con las buenas personas y olvido aquellas que, por alguna causa, no me gustaron.

–¿Qué le queda a Pepe Mata por hacer en el Cádiz?

–Me gustaría que el equipo se consolidara en la Liga de Fútbol Profesional durante bastantes años para que no sea una cosa efímera. Que el equipo se consolide, que crezca como marca, que los aficionados se hagan del Cádiz y sean solo del Cádiz... No hablo de metas europeas porque lo dije un año y casi me crucifican. Tampoco es algo que me apasione demasiado porque jugar la Liga Europa no significa nada porque al año siguiente puedes irte a Segunda; hay casos de eso. La meta mía es consolidar al equipo en la Liga de Fútbol Profesional y que siga creciendo como entidad.