Carlos Gentil, portavoz de la plataforma Valcárcel Universitaria, ponía el punto de mira en el mismo lugar , en la Junta. O es más, no sólo en la Junta de Andalucía sino lo concretaba en el PP.

para lograr que el traslado de Ciencias de la Educación a Valcárcel sea una realidad, pero "el PP y la Junta no están por la labor".

Hace unos días, era la Diputación Provincial la que intentaba, siempre de la mano de la Universidad de Cádiz (UCA) dar otro pequeño impulso a este ansiado proyecto en el que parece que es sólo la Junta de Andalucía la que alberga alguna duda sobre su prioridad.

A este respecto, la excusa que esgrime según este portavoz de la plataforma Valcárcel Universitaria es que al no considerarlo prioritario no garantiza fondos económicos para este traslado al menos hasta dentro de dos años.

Pero para Gentil el traslado es casi vital para la capital, "pero no quiero parece derrotista, aunque cada vez me parece más difícil pensar que este traslado pueda llevarse a cabo alguna vez". Aún así siguen peleando y la próxima acción que tienen ya planificada es convocar a representantes políticos y sociales de la ciudad para mostrarles el que podría ser el proyecto definitivo así como intentar convencerles de que se trata de algo prioritario.

"Seguimos pensando que es un buen proyecto y que Cádiz lo necesita y espero que la Junta entre en razón y se den cuenta de lo que de bueno tiene este traslado para la ciudad".

Por otra parte, Carlos Gentil recuerda desde la plataforma Valcárcel Universitaria que la actual Facultad de Ciencias de la Educación, ubicada en Río San Pedro, en Puerto Real está "desbordada " y "fuera de contexto". "Ya no tiene capacidad para absorber a tantos alumnos ni física ni tecnológicamente".

Por esta razón, desde Valcárcel Universitaria defienden que si la Junta abraza esta posibilidad, aunque sea dejándolo en la agenda de años venideros, vale, pero "si el proyecto queda en el olvido, a la Universidad de Cádiz no le quedará más remedio que hacer una inversión importante en Puerto Real para convertirlo en un edificio digno y acorde con las necesidades que tiene esta disciplina universitaria".

Gentil afirma que recientemente ha mantenido contactos con representantes estudiantiles del citado centro universitario y le han expresado su preocupación por la situación, a pesar de que otras administraciones como la Diputación o el propio Ayuntamiento de Cádiz mantienen la firme convicción de los beneficios de este traslado desde Río San Pedro hasta el frontal de la Caleta.

"La Junta debe olvidar que son 40 millones de euros para un traslado sino que son 40 millones que van a beneficiar a toda la ciudad y, para la UCA, la ciudad es una prioridad". Según Carlos Gentil "si hace falta habrá que buscar dinero debajo de las piedras". Y lo último salía a la luz tras el último encuentro mantenido entre la presidenta de la Diputación, Irene García, y Francisco Piniella que acordaron que la rehabilitación y puesta en valor del histórico edificio de Valcárcel concurra a los fondos Next Generation, un programa extraordinario de inversión impulsado por la UE para contribuir a la recuperación europea tras la pandemia de la Covid-19

Es justo rescatar de hemeroteca que la Junta de Andalucía planteó la necesidad de reformar el planteamiento del proyecto Valcárcel para facilitar la consecución de fondos europeos. Se dejó sobre la mesa la posibilidad de incluir en el proyecto, que el edificio de Valcárcel acogiera un centro de investigación universitario de excelencia, susceptible de ser financiado con Fondos Europeos y en ese caso, el propio consejero de Educación, Rogelio Velasco expresó que la Junta sí estaría dispuesta así a valorar un proyecto alternativo en estos términos, cuya actividad docente se complemente con espacios destinados a la investigación.

Carlos Gentil, como portavoz de la plataforma Valcárcel Universitaria, confiesa que "argumentos me quedan ya pocos pero a finales de febrero están dispuestos a presentar "el proyecto tal y como está ya diseñado para convencerles de que es un plan que hay que seguir defendiendo". Y Gentil no es partidario de ir haciéndole rebajas al proyecto con tal de que bajen sus costes: "Hay que pensar que es un centro que tendrá que incorporar a no menos de 3.000 personas, por lo que no creo en los recortes."

Al problema del espacio y de la necesidad que tiene esta futura Facultad de Ciencias de la Educación de contar con un pabellón deportivo, se une el hecho de que se trata de un edificio emblemático sobre el que recae una protección patrimonial importante, "por lo que no caben ni los recortes ni los estropicios".

Según Gentil, "nunca hemos tenido problemas con el Ayuntamiento de cara al proyecto, la UCA lo ha tenido igualmente claro, al igual que la Confederación de Empresarios o instituciones como el Ateneo y muchas más asociaciones que siempre han demostrado creer en el proyecto, topándose siempre con el muro de la Junta de Andalucía que no está por la labor de considerarlo prioritario, no, al menos, ni a corto ni medio plazo".

El portavoz de Valcárcel Universitaria prefiere ser realista y sabe que si el proyecto no sale adelante, "habrá que ir pensando en dignificar el edificio que actualmente ocupa en el campus de Puerto Real. No es normal que los propios alumnos me digan que no tienen enchufes ni para sus ordenadores, y menos a día de hoy que tanto se habla de la cultura basada en las nuevas tecnologías, mientras que los alumnos no cuentan ni con un triste enchufe para sus ordenadores. Eso sin dejar de lado las necesidades de espacio tanto para los alumnos como para el profesorado".

A pesar de ello, Carlos Gentil defiende estas inversiones en el edificio que ocupa en la actualidad la Facultad de Ciencias de la Educación, "pero esto es sólo ponerle parches al problema".