La Junta se plantea financiar Valcárcel con fondos europeos

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, ha afirmado sobre el proyecto para trasladar Ciencias de la Educación al edificio Valcárcel que están "analizando ahora mismo el informe remitido por la Universidad de Cádiz con el objetivo de determinar la posibilidad de financiar con fondos europeos las instalaciones que en el edifico se vaya a destinar a investigación e innovación y que podrían resultar elegibles".

En la Comisión de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Velasco ha recordado que "no existe ningún documento que recoja el compromiso del Gobierno de la Junta para financiar las obras de rehabilitación de Valcárcel".

En este sentido, ha explicado que "el único compromiso adquirido por parte de la Administración autonómica fue el de financiar la redacción del proyecto básico". "A pesar de ello, el anterior gobierno manifestó su apoyo incondicional a la ejecución del proyecto original, sin tener viabilidad y sin contar con certidumbre alguna", ha añadido Velasco, que ha afirmado que "de esta manera generó unas expectativas pocos realistas e inconsistente, con una clara intención electoralistas". "No hicieron nada, palabras", ha incidido.

El consejero ha manifestado que ahora, "el Gobierno actúa de otra manera, y ante la imposibilidad de financiar la propuesta inicial con fondos europeos, la UCA ha trasladado un opción alternativa en la que incorpora instalaciones para el desarrollo de actividades i+D susceptibles de ser financiadas con fondos Feder".

No obstante, ha apuntado que "la UCA no tiene aún claro cómo va a ser la configuración final del proyecto", ya que "hace unos días el rector anunciaba cambios y parece que ahora se plantea eliminar una planta de nueva construcción previsto en la parte trasera para no restarle visión a los vecinos".

"No sabemos como esta modificación podría afectar a la propuesta que habían presentado, ni por qué estos problemas no se habían considerados antes", ha manifestado el consejero, que ha advertido que "los cambios en el proyecto pueden alterar la configuración del mismo y repercutir en la manera de ser financiado".

Además, ha señalado que "las posibilidades de acoger la financiación de las instalación de i+D previstas en Valcárcel al actual marco comunitario de apoyo 2014/2020 son cada vez más reducidas, lo que debe ser tener debido en cuenta por la UCA a la hora de dar los siguientes pasos".

Asimismo, Rogelio Velasco ha explicado que aún queda trámites pendientes para poder iniciar la reforma, entre ellos la aprobación del proyecto de reparcelación de la superficie objeto de la unidad de ejecución que debe tramitar el Ayuntamiento, y además la aprobación del proyecto de urbanización del entorno del edificio que debe presentar la UCA.

Finalmente, el consejero ha señalado que hay que tener en cuenta que las labores de mantenimiento del edificio hasta que comience la reforma corresponde bien a la Universidad de Cádiz como cesionaria o bien a la Diputación como propietaria.