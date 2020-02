El edificio trasero de Valcárcel pierde una planta

El edificio de nueva construcción previsto en la trasera de Valcárcel en el proyecto de la facultad de Educación va a perder una planta. Así lo ha anunciado el rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, esta mañana. El proyecto en el que viene trabajando la UCA, por tanto, va a sufrir esta "ligera modificación" -en palabras del rector- a la espera de su desarrollo definitivo.

Piniella ha explicado que esta eliminación de una planta de ese nuevo edificio se ha decidido tras una reunión celebrada recientemente con los vecinos afectados. En concreto, se trata de los propietarios de las viviendas de la calle José Celestino Mutis, que ya en su momento denunciaron los perjuicios que sufrirían con el levantamiento de ese nuevo edificio universitario que vendría a restarles visión y claridad a lo largo del día.

A tenor de esta denuncia, y dentro del trabajo que la UCA viene realizando con distintos colectivos y plataformas relacionados con el proyecto de Valcárcel, se ha tomado esta decisión de no interferir en el día a día de los vecinos renunciando a la última planta del edificio anexo al histórico Valcárcel.

Esta es la última novedad existente sobre el proyecto de la futura Facultad de Educación. Tal y como ha incidido Francisco Piniella, todo sigue a la espera de que resuelva la Junta de Andalucía. Una resolución que debe adoptar además por partida triple.

En primer lugar, debe conocerse si el proyecto de la UCA puede optar a una partida procedente de los fondos Feder europeos que se destinaría a esa futura facultad. En segundo lugar, la administración autonómica debe concretar si incluye o no a Cádiz entre los proyectos que formarán parte del plan plurianual de Universidades que va a poner en marcha la Consejería de Universidades. Y por último, la Junta debe autorizar o no que la UCA destine al proyecto de Valcárcel una partida correspondiente al remanente de fondos no afectados de la propia institución gaditana.

En principio, será en las próximas semanas cuando estas tres interrogantes que se antojan fundamentales para el futuro de Valcárcel sean resueltas.