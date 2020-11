“Cada vez que la Junta de Andalucía habla del proyecto de Valcárcel demuestra no estar a la altura”. Así se mostró ayer la portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Mara Rodríguez, tras conocer las declaraciones de Ana Mestre en las que mencionaba que “parte de la comunidad universitaria no está de acuerdo con que Valcárcel albergue la facultad de Ciencias de la Educación:“No sólo no es verdad, sino que supone una absoluta falta de respeto al proyecto”.

La socialista recuerda que es “un proyecto de ciudad, de oportunidad, de futuro y de dinamismo para Cádiz y sus barrios”. Según la portavoz municipal, “Valcárcel debe convertirse en facultad y entrar a formar parte de nuestro cinturón universitario en el que los socialistas creímos, creemos y seguiremos creyendo y apostando”.

A este respecto, Mara Rodríguez apoyando la máxima de que “es el momento para hechos y no para palabras”, trajo a colación detalles como que la Diputación, gobernada por la socialista Irene Rodríguez, se ha mostrado dispuesta a ampliar el período de cesión del inmueble para cuando llegue 2023 no revierta otra vez a Diputación, “de manera que se ampliaran los plazos y hacer de este proyecto de Valcárcel, un proyecto posible”.

“Los socialistas apoyamos el proyecto y estamos dispuestos a apoyar a la UCA y la Junta debería hacer lo mismo con unos presupuestos adecuados. Es absolutamente necesario para la ciudad aprovechar una oportunidad que no podemos dejar pasar”, sentencia Mara Rodríguez.