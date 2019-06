Las elecciones municipales han servido para fortalecer el papel que el alcalde y su equipo de gobierno tendrán en los próximos cuatro años. Un apoyo más rotundo que en 2015, tres concejales más y una lista en principio reforzada respecto a actitudes y cualidades hacen que José María González pueda disfrutar de cierto margen de comodidad y, sobre todo, de autonomía en la gestión de la ciudad. Pero su casi mayoría absoluta en el Ayuntamiento (sólo necesita un voto de la oposición para sacar adelante las propuestas en los plenos), no impedirá que tenga que sentarse con los grandes partidos. Curiosamente, cada una de las administraciones que tienen influencia en la ciudad y que incluso comparte proyectos con el Ayuntamiento están gobernadas por diferentes siglas, ninguna coincidente con el partido de González.

El Ayuntamiento de Adelante Cádiz (versión gaditana de Podemos) tiene frente a sí a una Diputación que seguirá gobernada por el PSOE, una Autoridad Portuaria en manos de la ex alcaldesa popular Teófila Martínez, una Zona Franca con la ex concejal socialista Victoria Rodríguez al frente, una Junta de Andalucía que comparten PP y Ciudadanos, o un Gobierno nacional que presumiblemente seguirá también en manos del PSOE. De hecho, es en esta última administración donde Podemos tiene algunas opciones de entrar a formar parte del Gobierno, lo que sería un espaldarazo a Kichi. O no, teniendo en cuenta las relaciones no muy fluidas entre el líder nacional de Podemos (Pablo Iglesias) y las caras visibles del partido en el sur.

Hasta el momento, el alcalde ha demostrado que uno de sus platos fuertes es precisamente la relación con otras administraciones con las que la ciudad tiene asuntos en común. Da igual el color político o las siglas del partido que sean, en los cuatro años de gobierno José María González ha constatado que se desenvuelve bien institucionalmente y que es capaz de llegar a acuerdos con relativa facilidad –la que no había hasta ahora para desenredar determinadas cuestiones–.

Así, con el presidente del Partido Popular ya ha mantenido un primer encuentro que aunque fue institucional y de cortesía de Juanma Moreno tras obtener la presidencia, sirvió para que el alcalde le trasladara un dosier de cuestiones pendientes (una treintena, en concreto) que la administración andaluza debe continuar, reactivar o poner en marcha. En estos cuatro años tendrá el alcalde que seguir vigilante el desarrollo de esos proyectos, algunos de mucho calado para el desarrollo de la ciudad.

Además, con el vicepresidente andaluz (Juan Marín, de Ciudadanos) también provocó otro encuentro en el que desatascó el proyecto de la Ciudad de la Justicia, después de que la Junta titubeara con dar marcha atrás a lo planteado sobre los antiguos depósitos de tabaco y pusiera las miras en el solar de Tolosa Latour.

En diversas ocasiones tendrá que encontrarse González con la anterior alcaldesa, Teófila Martínez, con el fin de definir cómo integrar el puerto en la ciudad, y viceversa. Este proyecto pasa por uno de los fundamentales en el futuro de la ciudad, y el alcalde tendrá que poner a prueba su diplomacia para llegar a un acuerdo con Teófila Martínez. Además, hay cuestiones menores que abordar, entre ellas la organización de la próxima Gran Regata (prevista para el próximo año).

Otra antigua miembro de la Corporación servirá de enlace con el Ayuntamiento. Victoria Rodríguez (del PSOE) seguirá al frente de la Zona Franca, que tiene pendiente con el Ayuntamiento proyectos tan importantes como la ambiciosa transformación del polígono exterior, además de otras colaboraciones y usos futuros de parcelas que requerirán un entendimiento entre las dos partes.

Otra puerta a la que tendrá que llamar González será la del Gobierno español, cuyo futuro está pendiente aún de resolverse aunque apunta a que seguirá en manos socialistas. Por el momento tiene en otro exconcejal socialista, José Pacheco, el enlace directo (como subdelegado del Gobierno en Cádiz); y con él debe abordar cuestiones de relativa urgencia como la rehabilitación de las murallas o demandas históricas como la ampliación del Museo Provincial, entre otros muchos proyectos.

Puertas, en definitiva, a la que José María González tendrá que llamar en los próximos años. Cada una de un color político, siempre distinto al que defiende el alcalde.