Un parque eólico marino flotante sería mucho menos visible desde la costa de Cádiz y Rota

En el mismo sentido se pronunció el delegado de la Asociación de Energías Renovables de Andalucía. “Es bueno avanzar en la implantación de parques de energía eólica marina por tres razones fundamentales: hay que avanzar en la deascarbonización, en conseguir un suministro de energía limpia. Además así evitamos dependencias exteriores, porque uno de los problemas que tenemos en el coste de la energía en España es que no son recursos que tengamos en nuestro país. Estamos alimentándonos de gas natural que hay que importar y eso no genera una riqueza significativa en el país, mientras que la explotación de las renovables se queda aquí, es un recurso endógeno. Y luego, la gran oportunidad de empleo y de desarrollo para la industria de renovables y para la industria de construcción naval. Y eso en Cádiz, por ejemplo, supone grandes cifras”.

En el mar el viento puede dar hasta 4.500 horas anuales a plena potencia frente a 3.000 en tierra

La principal ventaja de los parques eólicos marinos frente a los terrestres es que en el mar los vientos soplan de manera más constante y con más energía que en tierra, explicó ayer Pedro Mayorga, delegado del área de Energía Marina de la Asociación de Energías Renovables de Andalucía, Claner, a la revista radiofónica especializada en temas marítimos Puerta del Mar.

“Normalmente, cuando hablamos de condiciones de viento se suelen medir el rendimiento y la forma de producción de los equipamientos por el número de horas anuales de funcionamiento a plena potencia. Y mientras que en tierra 3.000 horas anuales suponen un buen proyecto, en el mar estamos hablado de 4.000 y 4.500 horas al año. Eso significa que [los parques eólicos marinos] están produciendo el 50% del tiempo a la máxima potencia”.

“Eso es importante porque vamos a conseguir desplazar la necesidad de otros medios de generación más contaminantes y porque hacerlo en el mar significa que podemos contar con menos elementos, con lo cual, el impacto ambiental se reduce”, añadió. “Esos elementos flotan y se utiliza para eso una logística de grandes piezas que se generan en torno a área portuarias, de manera que tenemos la ventaja de que no hay que montar carreteras ni caminos para llegar a ellos. Eso sí, tiene las dificultades del trabajo en el mar, que es un entorno duro”.

Respecto a los beneficios de estas instalaciones para la pesca que argumentan los expertos, Pedro Mayorga comentó que “en España hay poca experiencia porque hay pocas plantas de este tipo, pero en los países donde hay muchas como, en el norte de Europa o China, que lidera este segmento, es que son positivas para la pesca y en global, para el medio ambiente es positiva. En el área reducida del parque no se permite la pesca y esa zona se convierte en un área de recuperación de especies que permite repoblar luego los caladeros cercanos. A medio y largo plazo, el efecto es muy positivo y en el corto, sólo hay que delimitar una pequeña zona. Se generan moluscos, peces, que atraen depredadores, según los estudios de los expertos en medio ambiente marino”.

No obstante, el presidente de la patronal pesquera andaluza, José María Gallardo, ha pedido una regulación que no perjudique al sector. “Los parques eólicos marinos son una amenaza más para las actividades del sector pesquero y lógicamente lo que nosotros pedimos son garantías de que la instalación de estas plantas de energía renovable, ante las que no estamos en absoluto en contra, no van a imponer todavía más restricciones a la actividad pesquera”, dijo. El colectivo ha solicitado reuniones con el Ministerio de Pesca y el de Transición Ecológica.