El alcalde de El Puerto también se opone al parque eólico marino frente a Rota y Cádiz

Al rechazo del alcalde de Rota, Jesús Ruiz (PSOE), al proyecto de instalación de un parque eólico marino de casi doce kilómetros cuadrados a escasos cuatro kilómetros de la playa de La Costilla y a unos seis de La Caleta, en Cádiz, que tramita la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) se sumó ayer el del regidor de El Puerto, Germán Beardo (PP).

El alcalde portuense fue mucho menos vehemente que su homólogo roteño y manifestó que, a priori, están en contra de la planta, recordó que la APBC tiene la obligación de tramitar la solicitud presentada por la empresa Bahía de Plata Real State 2017 SL y adelantó que el Ayuntamiento presentará las alegaciones pertinentes una vez que los técnicos hayan estudiado a fondo el proyecto. Además, pedirán una reunión con responsables del organismo que preside su compañera de partido Teófila Martínez. Beardo hizo hincapié en que a la Corporación que encabeza le compete la conservación de las playas, del paisaje y del entorno natural como un recurso ambiental estratégico para la ciudad.

“Desde la Autoridad Portuaria se nos ha remitido el proyecto de construcción un parque eólico marino en la Bahía de Cádiz y como alcalde lo primero que debo decir es que a priori no parece un proyecto que combine con la singularidad de El Puerto de Santa María ni con la de la Bahía de Cádiz con respecto a sus recursos ambientales, turísticos y su paisaje natural”, dijo Germán Beardo en declaraciones a este periódico.

“Por lo tanto, a priori estaríamos en contra de esa construcción, pero nosotros, desde el Ayuntamiento de El Puerto lo primero que tenemos que hacer es plantear alegaciones ante la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz al proyecto que se nos ha planteado en ese proceso de tramitación administrativa que forzosamente tiene que llevar a cabo”, añadió el regidor portuense.

“Una vez tengamos ese informe técnico que se elabore desde el Ayuntamiento de El Puerto se procederá a alegar y una vez presentadas nuestras alegaciones solicitaremos una reunión con la Autoridad Portuaria para hacerle ver que nuestra posición lógica es la de protección de la Bahía y de nuestro entorno natural, de nuestras playas y de nuestro paisaje como recurso ambiental y estratégico de nuestra ciudad”, concluyó el alcalde.

El Ayuntamiento de Puerto Real es otra de las trece instituciones a las que la Autoridad Portuaria ha notificado e informado expresamente de los planes de construcción del “Parque eólico marino del Puerto de Cádiz”, en tanto que también aparece en el listado de organizaciones afectadas que cierra la documentación del anteproyecto presentado por Green Stone Renewable II, la consultoría técnica de Bahía de Plata Real State SL.

La alcaldesa puertorrealeña Elena Amaya (PSOE) respondió, a pregunta de este periódico que “se trata de un proyecto que no afecta directamente al pueblo de Puerto Real y que he conocido a través de los medios de comunicación. Pero nosotros siempre vamos a velar por el interés de la Bahía de Cádiz, porque no nos afecta directamente en primera instancia”.

Fuentes del sector del tráfico marítimo en la Bahía explicaron anteayer a este periódico que la ubicación de la planta tal y como aparece en el anteproyecto no garantiza plena seguridad. Una seguridad que atañe también a la entrada y salida de barcos de las factorías de Navantia en Puerto Real y San Fernando y La Carraca.