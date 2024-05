Cádiz CF: ¿Ha llegado el momento de 'señalar'?

La última convocatoria del peor Cádiz CF de los últimos años deja, para echar el telón, a un futbolista que acumula un curso 'para enmarcar' en un lugar cuanto menos incómodo. Mauricio Pellegrino, 'de perdío al río', ha citado a 23 jugadores entre los que no están los sancionados Víctor Chust y Chris Ramos, aunque hay una sorpresa.

La expedición que pone rumbo a Almería, para verse las caras con otro descendido, lo hace con dos delanteros menos respecto a los que se vistieron de corto el día del descenso. Chris debe parar por acumulación de amonestaciones, y el otro ausente -a efectos de goles lleva todo el año igual- es Maxi Gómez, que no forma parte de los convocados.

Este atacante representa a la perfección el fracaso mayúsculo de la política de Manuel Vizcaíno, Rafael Contreras y compañía en la planificación de la temporada 2024/25. Un jugador al que colocaron el cartel de 'top' cuando recaló en el proyecto amarillo a pesar de que sus cifras anotadoras en los últimos cuatro años no daban lugar a esa algarabía. El paso de las jornadas en el conjunto gaditano no hizo más que confirmar lo que se temía porque tampoco, por momentos, el estado físico del jugador ha sido, al menos aparentemente, el más adecuado.

En la rueda de prensa previa, el técnico del Cádiz CF no se refirió a este jugador como baja para despedir la Liga, por lo que se entiende que estaba entre los disponibles. La cuestión es que no viaja y remata de manera negativa una campaña nefasta en lo personal y lo colectivo porque después de 33 encuentros disputados entre Liga y Copa del Rey, no ha sido capaz de estrenar su faceta goleadora.

En cuanto a la lista, Pellegrino se lleva a tres canteranos: el portero Nando (20 años), el defensa central Morata (17 años) y el delantero Borja Vázquez (19 años). Nando y Morata ya saben lo que es ir citado con la plantilla profesional, si bien no han llegado a debutar. Borja es la primera vez que recibe la llamada del primer plantel.

Al finalizar el último entrenamiento, Pellegrino ha dado a conocer la lista de convocados para el encuentro de la jornada 38 de LALIGA EA Sports, última jornada del campeonato, en la que los cadistas se medirán a la UD Almería, este sábado a partir de las 18:30 horas horas en el Power Horse Stadium.

Los 23 jugadores citados son os siguientes: Conan Ledesma, Zaldua, Fali, Rubén Alcaraz, Samassékou, Rubén Sobrino, Álex Fernández, Juanmi, Brian Ocampo, Iván Alejo, David Gil, Momo Mbaye, Javi Hernández, Gonzalo Escalante, Darwin Machis, Sergi Guardiola, Iza Carcelén, Roger Martí, Robert Navarro, Morata, Lucas Pires, Nando y Borja Vázquez.

Hay ausencias llamativas puesto a echar mano del segundo equipo como es el caso de Etta Eyong, máximo goleador del grupo 4 de Segunda Federación con 14 tantos. Es posible que existan otras cuestiones que no hayan permitido la presencia del camerunés en Almería.