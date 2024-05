Pellegrino: "No me arrepiento de haber venido al Cádiz"

Mauricio Pellegrino ha afrontado este jueves una rueda de prensa difícil a tenor de las circunstancias que rodean al equipo después del descenso a Segunda División. El técnico del Cádiz CF ha repasado buena parte de su etapa desde la llegada en enero y no ha esquivado hacer autocrítica en cuanto a los errores.

Para empezar, listado de fallos, en su etapa, que han llevado al equipo amarillo al fracaso y la decepción del descenso. "En mi periodo hemos fallado en partidos claves, errores en partidos claves. Rayo, Osasuna, Celta, Mallorca... se podía haber aspirado a más. En esos partidos si pensamos en los goles que nos hizo el rival, vemos los errores. Hemos fallado en partidos claves", reiteraba el técnico del Cádiz CF.

Su paso por el conjunto gaditano. Valoración. "Para mí, lo más importante y el consuelo es cómo hemos trabajado y luchado dentro del club. A nivel humano y profesional el equipo ha dado lo mejor. El equipo se unió, trabajó y dejó a un lado el egoísmo personal para luchar por el equipo. Podemos haber pecado de muchas cosas, pero el esfuerzo del equipo te deja dormir tranquilo. Tuvimos un arreón final bueno pero no fue suficiente para salvar la temporada. Nuestro nivel de eficacia ofensivo... necesitábamos tener mejor nivel. Es el hándicap de toda la temporada y no pudimos darle la vuelta", añadiendo en la toma de decisiones para fichar como entrenador que "es un resultado deportivo". "No me arrepiento de haber venido. Vine a un club hermoso y la gente nos ha tratado con respeto pese a la adversidad. Creo que hemos estado hasta el último momento peleando. Lo veíamos muy posible. Para nada me arrepiento porque esto es parte del riesgo del entrenador".

En cuanto a su futuro y la finalización de contrato al no haberse producido la permanencia, Pellegrino se mostró parco en palabras. "No he hablado con el club. Hay que terminar, dejar que se calmen las aguas y baje todo a la normalidad. Hay muchas cosas que reflexionar y valorar para el año próximo. Pero no he hablado con el club ni con el presidente".

Y queda el Almería en la última jornada. "Toca defender nuestra camiseta en Primera. Acabar de a mejor manera y dando la mejor imagen posible dentro de este sentimiento de pesar".