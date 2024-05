Pina vuelve a la carga: Vizcaíno y Contreras, investigados por presuntos delitos en el Cádiz CF

Con un enorme cartel con el mensaje ‘Mi lucha fortalece el regreso al Cádiz CF’, Quique Pina volvió a escena después de mucho tiempo de silencio. Lo hizo en una rueda de prensa que ofreció en la capital gaditana el miércoles 22 de mayo, tres días después del descenso del conjunto amarillo a Segunda División. Hablo con su abogado, Antonio Madrid, sentado junto a él.

“No estoy aquí para hacer una crítica por el descenso, ese análisis lo dejo para la prensa para los que rigen el club”, advirtió en su primera intervención antes de meterse de lleno en otros asuntos que, en su opinión, acercan su regreso a la entidad cadista. En realidad todo depende de la justicia, que suele funcionar con lentitud.

“Llevo seis años en silencio con asuntos judiciales y hasta no saliesen sentencias no podía contar cual es mi intención. Pina aseguró que “he vivido una lucha tremenda con la única intención de volver a gestionar el Cádiz porque debo ser el máximo accionista a través de las acciones de Calambur a la que yo represento”.

El empresario murciano contó si comparecía ante la prensa era para explicar, entre otras cosas, que el 31 de octubre de 2023, un juez decretó el proceso de liquidación de Locos por el Balón y nombró liquidador a Manuel Vizcaíno, administrador de esa sociedad que comparte a medias con Pina (Calambur) y que era accionista mayoritaria del club antes de la última ampliación de capital.

La liquidación no se ha producido “aunque se puede hacer sin mucho protocolo. Espero el tiempo normal, peor el liquidador quiere hacerlo lentamente”, indicó el ex consejero de la entidad cadista. “El liquidador no lo hace cuando lo ordena el juez. Tengo paciencia. He tenido fortaleza mental para superar los obstáculos en estos últimos años”.

Cuando se haga la liquidación, “es el momento de decir mi intención de volver porque con el 19,5 de acciones que tiene Calambur más la mitad de las acciones de Locos por el Balón (en su momento diluidas, suman 30 y pico y con eso tengo derecho a entrar en el consejo de administración del Cádiz CF”. Recalcó que “no tengo intención de vender, sino de gestionar el Cádiz CF más allá de la categoría que esté”.

Antes de entrar en materia, Pina echó la vista atrás para defender su apoyo al club. “Luché tres veces por el Cádiz en los mentos más difíciles: El 17 junio 2007 Antonio Muñoz me llamó para que comprase el Cádiz. El 20 junio íbamos a firmar en notaría pero llamó Baldasano. Yo lo respeté”.

La segunda vez “fue en la temporada 2011-12. Tras no ascender de Segunda B, me hice cargo de la gestión deportiva del Cádiz Cf porque siendo presidente del Gramada no podía hacer otra cosa. El equipo no subió y volví a ofrecer la gestión deportiva pero Muñoz quería un inversión y vendió a Sinergy.

Y la tercera, en 2013, el Cádiz CF “estaba en una situación paupérrima y el único que lo soluciona soy entrando con Locos por el Balón con dinero de Calambur, Vengo y pago los refuerzos en diciembre porque el Cádiz podía bajar a Tercera y al final juega el play-off de ascenso. Siempre he estado cuando había una desgracia”.

Después de hacer un repaso, se centró en lo más actual para informar de que hace un año y dos meses presentó una querella contra Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras, presidente y vicepresidente del Cádiz CF que fue admitida a trámite y está siguiendo su curso.

La querella se divide en dos partes. Una está basada en los salarios que perciben los dos máximos responsables del club. Pina recordó que tras una impugnación de Calambur de los salarios aprobados en una junta de accionistas, “un un juez dijo que eran excesivos e injustificados. Un juez dijo que es excesivo 2 millones en Primera y 1 millón en 2ª. Era un modo de posible de despatrimonialización.

El juez declaró nulidad de esos salarios "pero en la junta han seguido cobrando 2 millones”. Pina dijo que según la documentación que obra en su poder, “desde 2020 hasta 2024 (la etapa en Primera) se han destinado más 7 millones a los salarios del consejo”. Apuntó que multiplica por once los sueldos medios de otros clubes.

El posible delito que denuncia el murciano es que “no cobran sólo como consejeros sino también a través de servicios al club que no son reales”. Por ejemplo, “Contreras 450.000 euros más 227.000 por espinilleras de Humanox. Hay que vender muchas para ese dinero”.

Aseguró Pina que “ningún jugador del Cádiz CF que ya se ha marchado ha usado nunca esas espinilleras”.

Señaló que Vizcaíno percibe “600.000 euros además de lo que cobra del consejo” como gestor deportivo, por lo que Pina advirtió de una duplicidad de sueldos. “El Cádiz CF es el único club en el que el presidente es además gestor deportivo y además cobra por ello”.

“Hay indicios de saqueo en el Cádiz CF. Están imputados por esa querella que está ampliada seis meses, hasta septiembre”

Segunda parte de la querella

La segunda parte de la querella se refiere a la cesión de los derechos de una parte de Locos por el Balón a una empresa de Contreras en la última ampliación de capital de 3 millones de euros que lanzó el club.

Hasta entonces, Locos por el Balón tenía el 58% de las acciones del Cádiz CF (accionista mayoritario), de las cuales la mitad era de Vizcaíno y la otra mitad de Pina (Calambur).

Según Pina, hubo un delito porque Vizcaíno diluyó las acciones de Locos por el Balón, que pasó del 58% al 26% de las acciones del club.

Explicó que lo que considera un delito: Hacen una ampliación capital del Cádiz CF por 3 millones Para eso (Vizcaíno) tiene que consultar para que vaya Locos por el Balón. Un 20 octubre sentencia sobre Doyen por la que Locos tiene que pagar 1,1 millones a Calambur. El 20 de noviembre Capri (empresa de Rafael Contreras) firma una cesión por parte de Locos por el Balón. El 25 noviembre recibo un burofax diciendo que tengo que poner un 50% de lo que le corresponde a Locos por la ampliación de capital. Contesto que hay que hacer una junta de Locos por el Balón y ver la opinión de Calambur. Quiere diluir la sociedad, no no convoca la junta y descubro que (Vizcaíno) cede derechos a Capri y diluye a un 26% las acciones de Locos por el Balón. Es una trama para perjudicar a Locos por el Balón y a Calambur”.

Pina explicó que para ceder el derecho de suscripción a Capri, “había que poner un valor al Cádiz CF y aquí hay otro delito porque valoran al club en 12 millones para justificar la cesión a Capri. Y todos sabemos que el Cádiz CF no vale eso. El realidad, el administrador de Locos por el Balón (Vizcaíno) valoró al Cádiz CF en 11 millones”.

Pina contó que un perito ha hecho una tasación del valor del Cádiz CF basado en ventas que se ha han hecho en otros clubes. El Sporting de Gijón, club de Segunda, está valorado en 60 millones. Según la tasación pericial, el Cádiz CF “vale 87 millones”.

Con ese valor del club de 87 millones, “Capri tendría que haber pagado 26,9 millones. Han perjudicado gravemente a Locos por el Balón en más de 20 millones”.

Informó de que “el juez y el fiscal encargan a un perito objetivo que tiene que valorar el Cádiz CF. No lo van valorar en 11 millones. Estoy esperando para recuperar mis acciones”.

Contó algo más el empresario murciano. “Después de cederle Vizcaíno los derechos a Contreras de más de un 31% de Locos por el Balón, le compró un 10%. Hubo una trama para diluir Locos por el Balón”.

Lo que pretende Pina con la querella que fue admitida “es la nulidad de la cesión de los derechos de suscripción y la La devolución de salarios de servicios no reales”.

Pina (Calambur) está luchando por ser el accionista mayoritario del club. Según sus cálculos, si consigue por la vía judicial que se invalide la cesión de suscripciones de acciones a Contreras (Capri), Locos por el Balón recuperaría el 58% y de esa parte él tendría la mitad, es decir un 29% que sumados al otro 19,5% que tiene Calambur llegaría al 48,5%.

Según los cálculos de Pina, Vizcaíno y su familia tendrían un 30%, un 14ª Contreras y Ben Harburg un 6%. Expuso que “yo tendría la mayoría de las acciones salvo que se unan los otros tres y entonces estaríamos en un consejo en igualdad. Y después están las demandas que se hayan puesto”.