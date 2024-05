Pina apunta a Contreras por supuestas anomalías en la gestión de los terrenos de Delphi

Más allá de la querella contra Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras que sigue su curso, Quique Pina anunció el miércoles 22 de mayo que está intentado recabar información sobre el proyecto que el Cádiz CF lleva dos años queriendo poner en marcha en los antiguos terrenos de Delphi. El empresario murciano puso en la picota la actuación de Contreras.

"Estoy averiguando el tema Sportech" indicó antes de exponer lo que a su entender son irregularidades. "Veo extraño que CVC apoye con dinero para instalaciones deportivas y el Cádiz CF tiene un proyecto para que inversores traigan 371 millones de euros en un terreno en fase de expropiación. Es algo extraño".

Pina señaló que Cádiz CF aportó 7 millones de euros a un fondo de Contreras y que Sport City Cádiz prestó 6,8 euros a este fondo que se constituyó con un capital de 3.000 euros. Pina destacó que "Sport City compró el suelo de Delphi por unos 3 millones pero ahora hay 1,7". La cantidad restante se ha empleado "en informes, sueldos y proyectos".

"La misión del fondo es captar inversores por 371 millones pero eso fondo se liquidó el 22 de marzo. Cuando se liquida un fondo es porque la inversión es de cero euros", sostuvo Pina. Señaló directamente a Contreras, a quien acusó de "hacer dibujos muy bonitos haciendo creer a los políticos que van a crear mucho empleo".

"¿Quién va a poner dinero en un terreno expropiado? ¿Cómo recuperar dinero que se ha quedado en el camino?", se preguntó Pina, quien anunció que "se está investigando para saber si corresponden acciones judiciales".

Pina subrayó que a su entender "se han falsificado las cuentas" porque dijo que en las cuentas del Cádiz CF valoramos 7 millones, pero en las últimas cuentas anuales han puesto 15". A su juicio, si el proyecto no se ejecuta "son 12 millones de pérdida y el club en Segunda no puede sostener esas pérdidas por un proyecto que no sale".

"Me he reunido con expertos económicos y no hay nadie interesado en este proyecto. El problema es lo que pueda acarrear esta situación", añadió Pina.