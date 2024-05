Choco Lozano carga contra Vizcaíno y Contreras tras el fracaso del Cádiz CF

El fracaso del Cádiz CF con el descenso a Segunda División esta dando lugar a voces que se alzan y que atacan con dureza la gestión de la cúpula de la entidad, en cuya diana se encuentran Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras. Hay un ex jugador que cuando la campaña acaba y ya puede hablar, ha exteriorizado la rabia contenida por lo que él pasó y por lo que, meses después, ha sucedido con el equipo.

Cabe recordar que a principio de este año el malestar era grande con el Getafe porque el Cádiz CF lo acusaba de estar tocando a futbolistas como Choco Lozano y Pacha Espino, entonces en las filas amarillas. El delantero guardó silencio tras no alcanzar un acuerdo para prolongar su estancia en el Nuevo Mirandilla, pero ahora entiende que ha llegado el momento de cargar contra los dirigentes.

La marcha de Lozano al Getafe -al final Pacha recaló en el Rayo Vallecano- dio paso a la denuncia del Cádiz CF ante LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), así como unos ataques en público entre los presidentes de ambos clubes, Manuel Vizcaíno y Ángel Torres. La entidad gaditana denunciaba los contactos del club madrileño con el hondureño en un plazo prohibido para ello.

Choco Lozano ha hablado después de más de un año de silencio, y mira atrás con pena por la campaña tan dura que vivió en el Cádiz CF antes de decir adiós. "Hubo un poco de roce con el presidente en esa última temporada y no se llegó a un acuerdo con el club. Yo me mantuve siempre callado y solo me dediqué a escuchar lo que decía por ahí", declara en Deportes Cope Cádiz.

Las palabras del ariete no se quedaron ahí porque todo lo sucedido con él sale ahora a la luz con la debacle del descenso como consecuencia de errores de bulto en la planificación, donde Vizcaíno y Contreras quedan retratados.

"Uno tiene que mantener la boca cerrada y trabajar en lo que está haciendo, la gente no es tonta y se va dando cuenta lo que pasa con el tiempo, cada uno termina en su lugar", apunta Choco Lozano situando en ese lugar al dirigente sevillano y a su vicepresidente.

El ex del Cádiz CF no tuvo reparos a hablar de su salida hace algo menos de un año. "No es casualidad que los que llevamos más tiempo hayamos salido de una manera que nadie quiere salir del Cádiz", reflexión en la que, sin nombrarlos, se refiere a casos como el del propio Pacha Espino o el de Salvi Sánchez.

En la parte final de su intervención, otro 'cate' a la pésima gestión deportiva de Vizcaíno y Contreras. "El Cádiz ha tenido la oportunidad de hacer bien las cosas en LALIGA EA SPORTS, pero cuando no se dirige bien pues pasa lo que pasa".