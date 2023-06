Ángel Torres a Vizcaíno: "Menos ladrar y más trabajar"

Era cuestión de tiempo que el Getafe confirmara la adquisición de Choco Lozano y que su presidente, ángel Torres, cargara contra Manuel Vizcaíno. Y eso mismo es lo que ha sucedido este martes.

El presidente del Cádiz CF llamó "tramposo" y de usar "malas artes" al dirigente del club madrileño por los fichajes de Choco Lozano y Pacha Espino, aunque realmente el del lateral no parece tan claro. Este martes, Torres ha ido al cuello: "Menos ladrar y más trabajar", apuntando seguidamente que "no me refiero a nadie en particular". Evidentemente en su diana está Vizcaíno.

Con motivo de la presentación de las equipaciones del Getafe, Torres fue cuestionado por fichajes para la próxima temporada. "Todo el mundo sabe que hemos fichado al Choco Lozano. Presentamos el contrato en La Liga el pasado 5 de abril dentro de la legalidad", indicaba para dejar claro que desde hace más de dos meses tenía atado al delantero.

Era inevitable que saltara el nombre del también cadista Pacha Espino, vinculado al conjunto azulón. "Para la defensa vamos a fichar dos laterales, no el que dicen todo el mundo y me acusan de tramposos", reflejaba lanzando de nuevo el dardo a Vizcaíno. "A esos que acusan de tramposos hay que decirles que la Federación y La Liga nos han dado la razón porque han archivado los expedientes", señalaba sacando pecho.

Pero el máximo dirigente del Getafe no se conforma con sus manifestaciones. "Estoy pendiente de que Vizcaíno pida disculpas en la Comisión Delegada de La Liga porque me molestó lo que hizo. Yo sabía que su denuncia no tenía recorrido y ahora tenemos la sentencia de La Liga y la Federación. Hay unas normas y el Getafe trabaja en esas normas".

Al final, en su intervención el lío con el Cádiz CF y con Vizcaíno acaparó casi todo el tiempo. "No le voy a dar explicaciones, esto no es hacer trampas. Como va a emisoras con preguntas preparadas hace que se meta en charcos de los que les cuesta salir. Yo lo que tenía que decir ya lo dije en La Liga, le diré que pida disculpas y que rectifique", sentenciaba Torres.