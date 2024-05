Cádiz CF: Pellegrino no hace las maletas, ¿se queda?

La temporada se acaba este fin de semana con la tristísima visita a la UD Almería, pero las cabezas pensantes del Cádiz CF -las que se han equivocado de inicio a fin esta campaña- ya van mirando lo que hay que hacer, que no es poco, para tener un proyecto competitivo el próximo curso que es lo mínimo que se puede pedir con la condición de recién descendido.

Una de piezas fundamentales del puzle pasa por la figura del entrenador del Cádiz CF 2024/2025. Mauricio Pellegrino no tiene cláusula de renovación una vez confirmado el descenso, por lo que una hipotética continuidad del argentino -al 99% que no sigue en el cargo- tendría que ser como propuesta de los dirigentes.

La sensación es que los tiros del Cádiz CF apuntan hacia otra parte y que el nuevo director de orquesta de la plantilla vendrá como la primera cara nuevo del proyecto. Ahí radica el problema, en elegir bien -sabiendo que un nombre no garantiza nada- y que de cara a la masa social y con los resultados en mano el acierto sea pleno.

En la rueda de prensa de este jueves, la última de Mauricio Pellegrino como previa esta campaña, salió la cuestión del futuro del preparador argentino y sus opciones, si es que existen, para comenzar el proyecto desde cero en el Nuevo Mirandilla.

Cuestionado por este tema, el preparador del Cádiz CF se mostró parco en palabras. "No he hablado con el club. Hay que terminar, dejar que se calmen las aguas y baje todo a la normalidad. Hay muchas cosas que reflexionar y valorar para el año próximo. Pero no he hablado con el club ni con el presidente". Estas fueron las manifestaciones del todavía técnico en cuanto a lo que puede suceder a partir del próximo domingo.

La realidad es que Pellegrino no ha conseguido el objetivo de la permanencia ni tampoco ha dejado el mejor sabor de boca por el planteamiento conservador en algunos encuentros, cuando el equipo se estaba jugando la misma vida. La masa social tampoco parece convencida a que el argentino se mantenga en el cargo, pero tampoco va a tolerar ni recibir con agrado la llegada de un técnico que no contagie ni genere ilusión, algo que es fundamental después de la enorme decepción por el fracaso sonado que han firmado Manuel Vizcaíno y Rafael Contreras al frente del Cádiz CF.