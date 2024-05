Cádiz CF: lo que dice Pellegrino sobre la gestión del mercado invernal

Llevaba poco tiempo en el cargo como entrenador del Cádiz CF y Mauricio Pellegrino seguía con atención los movimientos del club en la segunda ventana de incorporaciones. Tres refuerzos, Ousou, Samassekou y Juanmi, de los cuales sólo el delantero ha estado a la altura cuando ha tenido ocasión de jugar, que ha ido a menos en las últimas jornadas.

Al preparador argentino se le cuestionaba en la sala de prensa este jueves sobre el desenlace de ese mercado tan importante para tratar de enderezar todo lo que se hizo mal en verano, que en el caso del Cádiz CF fue mucho. "Creo que se hizo lo mejor que se pudo. Fichar en enero es difícil; fichar en la última semana aún más porque las posibilidades se van achicando", desliza Pellegrino con un mensaje que tiene destinatarios.

Pellegrino valoraba cada caso de esos refuerzos. "Los tres vinieron de otras Liga y por el poco tiempo la secretaría técnica les tenía estudiados. Ayudaron a elevar el nivel del equipo. Juanmi conocía la Liga. Ousou se ha adaptado bien y tiene condiciones y se complementó bien. Samassekou ha demostrado una profesionalidad increíble. Hablé con él porque no encontró lo que venía a encontrar".

El entrenador del Cádiz CF prefiere no cargar con la labor realizada en enero. "Se hizo lo mejor que se pudo. Es difícil poner en valor cuando el resultado es negativo. Es mejor hacer eso que no hacer nada", apuntaba sobre los tres fichajes antes de agregar que "cuando analicé el plantel antes de venir, es difícil no negar que a nivel de calidad tenemos un plantel de jerarquía". "Construir un equipo es una cosa diferente y ahí es donde está nuestro fallo".

Para acabar, advierte que recaló convencido de salir adelante con la plantilla. "Llegué a este desafío porque creí que era posible. Creo que el Cádiz tiene un gran plantel. En este momento todo se ve de color gris y estamos apenados por la situación. Es un plantel equilibrado. Hay jugadores en todas las posiciones. Pero luego aparecen cosas como las lesiones de los centrales".