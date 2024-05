El motivo por el que el entrenador del Cádiz CF no acudió a la sala de prensa tras el descenso

Lo sucedido a la finalización del partido entre el Cádiz CF y la UD Las Palmas (0-0), que dio paso a la pérdida de categoría de los amarillos, apareció en la última rueda de prensa como previa del técnico del Cádiz CF. Mauricio Pellegrino no pudo salir a dar las explicaciones de lo sucedido porque tomó la iniciativa el presidente, Manuel Vizcaíno.

Como no podía ser de otra manera, al preparador cadista se le cuestionó este jueves por ese episodio extraño tras un descenso en el que el cadismo se quedó sin conocer las sensaciones del entrenador. El argentino deja claro que él nada tiene que ver con lo que sucedió. "Fue una decisión de la institución. Me dijeron que habló el presidente y que no hacía falta que yo hablara". Explicado de esta manera, como expuso Pellegrino, suena raro porque el máximo dirigente podría haber dado la cara sin necesidad de 'tapar' la boca del entrenador.

El entrenador del Cádiz CF trata de llevar lo acontecido la pasada jornada con calma y normalidad, si bien admite que su deseo era atender a la prensa después del encuentro. "El presidente es la máxima autoridad. Hay que ver la intención positiva del presidente. Su intención es buena de dar un mensaje de responsabilidad", dejando claro que fue una cuestión de que "el entrenador no quiere hablar".

Unas manifestaciones con las que Pellegrino no se escondía en alguna posición esquiva como la posible causa de que no se sentara en la sala de prensa del estadio Nuevo Mirandilla a la finalización del encuentro contra la UD Las Palmas. "Mi responsabilidad es porque he puesto el corazón desde que llegué y no se debe valorar solo lo que se ha vivido por una rueda de prensa", aclarando para no dejar dudas que "obviamente me hubiera gustado darla como hago siempre. No sabía que eso iba a suceder", remataba el técnico que con esta última frase confirmaba que nadie le avisó antes de hablar el presidente que eso iba a suceder y que él no tendría su habitual turno al concluir los partidos.

Lo sucedido tras el choque contra el conjunto canario, en un escenario complejo por el batacazo del descenso. "Estamos viviendo unos días difíciles, tratando de pasarlo de la mejor manera que podamos. Se ha consumado una situación de mucha dificultad. Hay un sentimiento de decepción y tristeza que vivimos todos. Tratando de pasar estos días sacando la energía que necesitamos para este ultimo partido. Es un momento muy difícil. Hemos empujado mucho para llegar al final con opciones pero nos hemos ahogado en la orilla".

Al preparador del Cádiz CF le da rabia lo sucedido porque se mostraba optimista. "Una pena porque veía al equipo con mucha fuerza en los últimos partidos. Nos hemos equivocado mucho a lo largo de toda la temporada a muchos niveles. Se juntan muchos infortunios futbolísticos y no futbolísticos. Cuando hay una temporada larga que es mala a nivel de resultados, es responsabilidad de todos. Hemos cometido errores y lo estamos pagando con el descenso", sentenciaba Pellegrino..