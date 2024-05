Ya hay árbitro para el adiós del Cádiz CF a Primera División

Como si se tratara de una pesadilla, la designación arbitral para el partido entre el Almería y el Cádiz CF (sábado 18:30 horas) deja cierto pesar en el cadismo por los malos recuerdos que trae el árbitro principal que ha caído en suerte para decir adiós.

El Comité Técnico de Árbitros dio a conocer ayer jueves los nombres de los otros protagonistas de un encuentro ya sin importancias al estar las dos escuadras ya descendidas.

Mateo Busquets Ferrer, natural de Palma y con 30 años, pitará por segunda vez al Cádiz CF, ya que es un recién ascendido a la máxima categoría. Estuvo en el Cádiz CF-Athletic (0-0). En el VAR estará Pablo González Fuertes.

Cabe recordar que Busquets Ferrer era el responsable del VAR en el Cádiz CF-Osasuna disputado esta temporada. Después de un remate de cabeza de Chimy Ávila que llevó el balón a cruzar la línea de fondo, Busquets Ferrer avisó al árbitro de campo, que era Juan Martínez Munuera, de la posibilidad de un penalti por mano de Momo Mbaye dentro del área tras el testarazo del ariete del cuadro navarro. Una vez que vio la jugada en el monitor, señaló el punto fatídico y el Osasuna marcó el gol del empate a uno a la postre definitivo.

El colegiado mallorquín no siguió las directrices del Comité Técnico de Árbitros, que indican que una mano que no tenga incidencia en el juego no debe ser sancionada.