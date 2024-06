“Hemos dedicado mucho tiempo a arreglar problemas anteriores”

Bruno García traslada tranquilidad, serenidad y confianza. Confianza en que está haciendo un buen trabajo por la ciudad, que dirige desde hace ahora un año, cuando tomó posesión del Ayuntamiento que dice estar devolviendo a la senda del progreso tras los ocho años de gobierno de Kichi.

–Un año ya sentado en el sillón. ¿Cómo ha sido el camino?

–Sentado desde la primera tarde además. Ha sido un proceso ilusionante y a día de hoy mantenemos esa ilusión intacta. Se ha hecho un trabajo razonablemente bien hecho en un contexto complejo, porque eso que parecía desde fuera de que la ciudad había perdido cierto liderazgo por cierta dejadez se confirmó cuando empezamos. En este primer año hemos ido cambiando el rumbo y hemos dado los primeros pasos para que se note el cambio, y en los próximos años se verá de manera clara.

–¿Cuál era la situación del Ayuntamiento y cuál es hoy?

–En el corto plazo, lo que nos encontramos al llegar han sido muchas cosas pendientes; desde la Regata, que fue lo primero que tuvimos que afrontar, a muchos proyectos que estaban anunciados pero no había nada detrás. El estado en el que estaba el Ayuntamiento nos ha hecho actuar en muchos sitios a la vez; no solo en lo material, con asuntos como la limpieza o el mantenimiento urbano, sino también en lo social. Ahí estaba, por ejemplo, el servicio de Ayuda a Domicilio, que para nosotros es muy importante porque atiende a un millar de personas al día y que tenía una plantilla sostenida con un contrato que había caducado hace cinco años. Sirva esto de ejemplo de que hemos dedicado mucho trabajo a arreglar problemas anteriores. Aún así, no nos hemos dedicado a criticar lo anterior, sino a arreglarlo. Y todo ello con graves carencias de personal, que ha sido otro frente importante que nos hemos encontrado, con tantas vacantes que impiden que las cosas vayan al ritmo que debieran. Y no le hablo de aumentar la plantilla del Ayuntamiento, sino de cubrir las vacantes existentes, que además están incluidas año tras año en el presupuesto. Qué mínimo que tener al personal que necesita el Ayuntamiento.

–¿Tiene la impresión de que la maquinaria sigue funcionando excesivamente lenta? ¿Que todo lo relacionado con el Ayuntamiento tarda demasiado?

–Lo que sí sé es que los trámites y los tiempos son iguales en todos sitios. Quiero decir que hacer 106 viviendas, como vamos a hacer nosotros, va a tardar lo mismo aquí que en Getafe o en Lugo. Lo que hay que tomar es la decisión, que antes no se hizo. Es decir, hay que actuar. Un caso claro es Urbanismo, donde vimos que había carencias y hemos incorporado dos arquitectos y dos aparejadores para ir sacando adelante distintos proyectos porque entendemos que dar un mayor ritmo a Urbanismo es fundamental. Y a medida de que vayamos cubriendo las plazas vacantes se va a ir notando. A mí me gustaría que todo fuera más rápido, sin duda; pero estamos dando pasos para que así sea.

–Uno de los asuntos eternos es el pliego de autobuses, del que no ha habido novedad en este año.

–Bueno, en este año no; el pliego ha estado 35 años sin salir. De todos modos, tengo que decirle que en las próximas semanas vamos a tener novedades al respecto. Pero antes no lo había hecho nadie, y nosotros en un año vamos a avanzar en esto. Como también hemos dado un impulso al Parque de la Muralla, que lo de ahora es muy feo para la ciudad y que nosotros vamos a mantener las plazas actuales de aparcamiento y encima, literalmente, habrá un parque para el ocio y el esparcimiento de los gaditanos, con juegos infantiles y espacios verdes.

–La limpieza es otro asunto que no termina de solucionarse.

–Efectivamente, le debo confesar que no estoy satisfecho con la limpieza. Tengo que decirle que la ciudad no ha estado en las condiciones que debiera. Aunque es cierto que solicitamos agua y nos han autorizado recuperar el baldeo. De hecho, creo que esta última semana la ciudad está mejor de lo que estaba hace dos o tres semanas. Pero sí, nosotros queremos insistir en este tema, que nunca podemos dejar. Con la escasez de agua ha sido todo más difícil, pero eso no es excusa. Yo creo que ya está mejor, e irá a más seguro.

–La Junta de Andalucía no parece que se lo esté poniendo fácil, a tenor de la evolución que estos últimos meses han tenido los proyectos del hospital, Valcárcel o la Ciudad de la Justicia, que se habrían visto incluso frenados.

–Hay que partir de una cosa: tan Junta es eso como la que construye 212 viviendas en Puntales, 60 en Matadero o que va a hacer el Cerro del Moro, que entre estas tres operaciones estamos hablando de 372 viviendas públicas para la ciudad, que es sin duda uno de los problemas más importantes que tenemos. Pongamos esto sobre la mesa. A partir de ahí, tanto en el hospital como en Valcárcel mantenemos diálogo con la Junta y también con la Universidad y con Zona Franca. Y lo que sí sé es de la voluntad de hacerlo y de buscar la financiación para hacerlo. Porque hasta ahora no se había hecho, y estoy hablando de 35 años atrás, y nosotros sí queremos hacerlo. En el caso de la Ciudad de la Justicia, en breve se va a licitar la obra, es un proyecto que está cerca de hacerse realidad. Y antes ya se hizo Tiempo Libre, que era otro de los espacios vacíos de la ciudad. Se está trabajando en todos los proyectos pendientes, incluido Náutica.

–Se entiende entonces que hay un diálogo constante con las administraciones por parte del alcalde.

–No sé si pasaba antes, pero actualmente tengo trabajo abierto con el Ayuntamiento de San Fernando, con el Ayuntamiento de Chiclana, con la Subdelegación del Gobierno, con Zona Franca, con la Diputación, con la Universidad… Estoy cumpliendo lo que yo diría que fue una de las grandes banderas con las que me presento como candidato a la Alcaldía; vine a trabajar con todos, con todas las administraciones y todos los partidos; y eso es algo que no lo digo, sino que lo estoy haciendo. Y ese diálogo incluye también a la oposición del Ayuntamiento.

–Otra tarea que queda pendiente en este primer año es el presupuesto, que aún no se ha aprobado.

–Tenía que elegir entre aprobar un presupuesto en enero, con recortes, o hacerlo en junio sin recortes y generando progreso; y he elegido no recortar y poder subir la aportación a Vivienda, duplicar la partida de Cultura y subir todos los conceptos menos la publicidad y la aportación a Onda Cádiz. Hay temas como Ayuda a Domicilio, que ahora tendrán una partida que antes no existía y que nosotros consideramos inversión social; o la cobertura que ha habido que dar al acuerdo laboral de la plantilla del Ayuntamiento. Así que podía haber presupuesto el 1 de enero, por supuesto que sí; pero con recortes. Y elegí esperar a tener el mejor presupuesto posible.

–A la fecha que estamos, ¿se puede pensar que el presupuesto que se apruebe finalmente servirá también para 2025?

–No. 2025 tendrá su propio presupuesto. De hecho, al día siguiente de que se apruebe el presupuesto se empezará a trabajar en el siguiente.

–¿Qué va a cambiar con el nuevo presupuesto? ¿En qué lo va a notar la ciudad?

–Le va a dar una cobertura social a la ciudad importante, con un 14% más de inversión. Este presupuesto contempla oportunidades de mantenimiento de la ciudad y de situaciones que había que poner sobre la mesa. También se ha duplicado el presupuesto de Cultura, porque vamos a un modelo de ciudad que debe ir unido a la cultura.

–Y hablando de cambios, ¿cambiará el nombre del Estadio? Ya no puede decir que tiene cosas más importantes o urgentes, después de cambiar el nombre de una quincena de calles.

–Todavía no vamos a atender ese asunto. Es una decisión personal, no es el momento. Y déjeme decirle que hemos cambiado quince calles después de haber invertido 10 millones de euros en Vivienda, de haber devuelto la Policía Local a la playa, o de haber destinado 1,2 millones de euros a ayudas de empleo. En este primer año hemos tenido que hacer muchas cosas y ahora estamos con otros temas importantes, como el pliego de Movilidad o el proyecto del Parque de la Muralla. Yo no creo, además, que el cambio de calles haya sido una prioridad de este gobierno, ni mucho menos; lo han sido otras cosas como el Portillo o el Cementerio. Sí es cierto que los cambios de calles quizás llama más la atención, pero no le hemos dado prioridad ni vamos a hacer ninguna bandera de eso; de hecho, los que se han hecho eran cambios que estaban pendientes y que, además, no llevaban sectarismo ninguno.

–¿Está contento el alcalde con su equipo de concejales?

–Sin duda. Están haciendo un trabajo sobresaliente, entendiendo la complejidad que tiene el primer año de llegada a un ayuntamiento. Todos están dedicando sus máximos esfuerzos y talento. Ha habido un período de adaptación, porque prácticamente todos venían de fuera, de la sociedad civil. Pero ya tienen ese conocimiento, esa experiencia; y han dado la cara en todo lo que era de su competencia. Eso sí, no somos conformistas, y hay cosas que debemos mejorar y lo vamos a hacer.

–¿No contempla entonces ninguna reestructuración? Lo digo porque hay concejales que parecen excesivamente cargados de responsabilidades o áreas.

–No habrá modificación. El equipo se ha adaptado a la perfección, los que tenían muchas responsabilidades han dado la cara y ahora tienen ya la experiencia, que le va a dar más recorrido. Puede parecer que algunos tienen más áreas, pero lo hacen estupendamente. Y el resto también. Yo veo por delante un año de avance claro por la experiencia acumulada y por las ganas de mejorar. Nosotros nos ponemos el listón muy alto y lo iremos subiendo hasta el último día que estemos en este ayuntamiento. Y lo estamos haciendo además con mucha cercanía, porque como le pierdas la cara a la calle, lo normal es que te vayas a la oposición.

–Hablando de oposición, ¿qué valoración hace de la que tiene en el Ayuntamiento?

–Hace su función de la mejor manera que ellos creen que deben hacerlo, y yo lo respeto. Lo que sí tengo claro es que ha habido un cambio importante en el trato y en el respeto a la oposición, que antes quizás no había. Eso es evidente.

–¿Le preocupan las distintas plataformas que están surgiendo en contra de decisiones de su gobierno?

–La ciudadanía tiene toda legitimidad para opinar, pronunciarse y movilizarse. Y yo no tengo ningún problema en hablar con todos ellos. Lógicamente, ellos tienen una visión y nosotros otra. Nosotros intentamos gobernar para todos, y quizás esas plataformas a veces tienen una visión única de las cosas. Luego hay cosas llamativas como lo del Campo de las Balas, que es una operación que está en el PGOU y que, de hecho, se promovió por el anterior gobierno, aunque ahora prefieren no hacerlo. Es que hay un partido de la oposición que no sabemos cuántas caras tiene, porque antes gestionaba cosas que ahora rechaza.

–¿La operación del Campo de las Balas es positiva?

–Es positiva porque pasamos de tener el aparcamiento más bonito del mundo a tener una plaza pública, no privada. De hecho, le digo una cosa: ahora la plataforma no puede estar allí, en el Campo de las Balas; cuando lo hagamos sí podrán ir. Y además de ese espacio público va a haber una actividad económica, que a la ciudad le viene bien. De hecho, la operación de construir un hotel al lado de Valcárcel, frente a la Caleta, no la he hecho yo, ya la gestionó el anterior gobierno. Le digo más: todas las operaciones hoteleras que están sobre la mesa ya lo estaban antes, yo no me he inventado ninguna. Si ellos han cambiado ahora de opinión, fenomenal. Volviendo a lo de antes, yo respeto todo esto, también a las plataformas, que tienen opiniones que son legítimas; pero este gobierno también tiene su legitimidad, que además se la han dado los ciudadanos en las urnas.

–Otro problema surgido en los últimos días, ¿va a tener solución la ocupación de los bajos del Ayuntamiento por personas sin hogar?

–Lo que nos preocupa de este asunto por encima de todo es el sinhogarismo en la ciudad. Y ante eso, actuamos y mejoramos los recursos. Por eso vamos a reformar el albergue, hemos ampliado el equipo de calle, que ahora también está por la tarde; hemos tomado la decisión de ampliar la campaña del frío y llevarla al menos hasta julio; y hemos tomado la decisión ante la falta de espacios de alojamiento municipales, de invertir 1,3 millones de euros en el centro de segunda oportunidad de la calle Soledad. Por tanto, estamos tomando medidas.

Sobre la ocupación de los bajos del Ayuntamiento, debo decirle que a las personas que están aquí las estamos tratando exactamente igual que si estuvieran en otro sitio. Ni mejor, ni peor; exactamente igual. ¿Y qué estamos haciendo? Pues de manera individual, nos hemos sentado con cada uno en el Salón Isabelino del Ayuntamiento, que también es su casa; y estamos buscando la solución individual a cada uno.

–El pasado domingo fueron las elecciones europeas. Dejando a un lado la extrapolación, ¿qué sensaciones le deja el resultado?

–Las europeas nunca las había ganado el PP en Cádiz. Pero ya sabe que yo no quiero extrapolar, porque los resultados de unas elecciones y otras son siempre diferentes, y la diferencia más grande está entre unas europeas y unas municipales. Pero mi sensación, y la información que me llega, es que la mayoría de gaditanos está satisfecho con este cambio que hemos iniciado y que tiene un período de cuatro años.