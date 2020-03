Desde el inicio, hace ya una semana, del estado de alarma los gestos de solidaridad se están reproduciendo en todas las localidades de la provincia.

Más allá de los aplausos y canciones de ánimo que llenan calles, plazas y avenidas cada día a las ocho de la tarde trasladando nuestro apoyo más intenso al personal sanitario, la falta de materiales de protección, especialmente mascarillas y guantes, ha provocado que cada vez más colectivos y particulares aporten su granito de arena para solventar en parte este déficit.

Desde grandes compañías hasta costureros y costureras particulares, tiendas, pequeñas y medianas empresas y administraciones como los ayuntamientos han conformado una red de ayuda que, en estos días tan duros, llaman a la esperanza.

No son, ni mucho menos, todos pero aquí iremos publicando ejemplos de la gente más solidaria.

Navantia entrega diverso material

Navantia va a entregar a las autoridades sanitarias de distintos lotes de material de protección y anti contagio para su uso a raíz de la pandemia de coronavirus (Covid-19).

En la Bahía de Cádiz, en el Área Médica del Astillero de Puerto Real, se efectuará este martes la entrega a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (como marca el protocolo del Ministerio de Sanidad tras el decreto de estado de alarma) de varios lotes de este material recogido de sus centros de Puerto Real, San Fernando y Cádiz.

Así, se van a repartir 152 mascarillas (FFP1, FFP2 y FFP3); 70 buzos de protección química y biológicos (Cat III); 15 cajas de 100 unidades cada una de guantes de nitrilo (1.500 en total); y 284 buzos de visita desechables (estos no se consideran EPI).

Asimismo, todo aquel nuevo material de protección que llegue a los astilleros a partir de este lunes.

Mascarillas flamencas desde Zahara de la Sierra

Cuando se decretó el estado de alarma, el joven diseñador zahareño Bartolomé Barrera vio a los trabajadores de la residencia de mayores de su pueblo, que está junto a su casa, sin apenas mascarillas y material sanitario. Decidió entonces aislarse en su taller y trabajar en solitario para ayudar con sus conocimientos de costura en la lucha contra el coronavirus.

Bartolomé Barrera cogió como patrón para hacer más de un centenar de mascarillas unas que utiliza en su taller. Y para el gorro diseñó un modelo. “Las mascarillas y los gorros las he cosido una a una con los retales que tenía para hacer los trajes de flamenca, son de algodón y se pueden lavar con agua caliente y someter a tratamientos de desinfección”.

Bartolomé Barrera, de 27 años, es diseñador y patronista, tiene varios máster y estudios superiores sobre costura y patronaje. Ha ganado varios premios de costura en Andalucía.

La empresa gaditana Europea Group las hace en 3D

La empresa gaditana Europea Group está produciendo y donando pantallas de protección impresas en 3 dimensiones para los profesionales sanitarios, que han sido ya probadas en el hospital universitario Puerta del Mar de Cádiz, y que serán enviadas a otros lugares esenciales a medida que se fabriquen más unidades. Esta semana se espera llegar a las 1.000 unidades a medida que se adquieren más impresoras 3D. También se pretende replicar este proyecto en otras zonas geográficas.

La iniciativa surgió el pasado fin de semana en el seno del equipo de la Incubadora de Ideas de la compañía, un grupo de trabajo de innovación puesto en marcha el pasado año.

Hoteles de El Puerto donan sábanas

La Asociación de Patchwork Menipatch sigue con su labor de confección de mascarillas artesanales, con la que lleva entregada desde principios de esta crisis, pero uno de los problemas con los que se encontraron sus voluntarias fue la falta de materia prima para seguir confeccionando sus mascarillas, que han ido entregando a residencias de mayores y otros colectivos.

Ante esta situación, la presidenta de la asociación, Begoña Romero, ha querido agradecer públicamente la donación de un total de 60 sábanas por parte de los hoteles portuenses Los Cántaros y Puerto Bahía, agradeciendo la solidaridad demostrada en estos momentos, y agradeciendo también la colaboración prestada por el concejal de Turismo, Curro Martínez. "Seguimos cosiendo", dice Begoña.

El sector de la piel de Ubrique, a disposición del Gobierno

El sector de la Piel de Ubrique, a través del Centro Tecnológico MOVEX y del Ayuntamiento de Ubrique, ha puesto a disposición del Ministerio de Sanidad toda la capacidad productiva de su industria para la confección de mascarillas y batas para el personal sanitario.

Más de 150 voluntarios y voluntarias, entre los que se encuentran costureras, marroquineros y marroquineras, proveedores, empresarios y empresarias de la piel y otros sectores, repartidores, médicos, ingenieros, dentistas, mercerías, y un largo etcétera, han ofrecido medios económicos, trabajo, materiales y mucha energía al equipo de coordinación, ubicado en la sede de MOVEX, el cual durante las dos últimas jornadas ha estado trabajando intensamente en el diseño de patrones para mascarillas y batas.

Dicho equipo de coordinación ha desarrollado varios modelos de mascarilla y realizado unos primeros prototipos para calcular la capacidad de producción que el sector de la Piel de Ubrique puede ofrecer en la lucha contra el Covid-19. De esta forma se estima que podrían hacerse en Ubrique entre 15.000 y 20.000 mascarillas diarias, en una primera fase, e incrementar dicha capacidad una vez que los operarios adquieran destreza en el desarrollo.

Por otro lado, el grupo de coordinación de Ubrique ha puesto a disposición de todos los ubriqueños los patrones e instrucciones necesarias para la elaboración de las mascarillas para uso doméstico. Dichas instrucciones se acompañarán de un video tutorial para que la confección de las mascarillas se pueda realizar desde casa, velando así por el confinamiento y la seguridad de los voluntarios.

Mascarillas artesanas en Puerto Real

Ante la falta de medios los trabajadores del de Casines, en Puerto Real, están pidiendo este material a través de las redes sociales a los particulares que puedan tenerlo. También se solicita en el Centro de Salud Ribera del Muelle. Aprovechando el momento en el que los vecinos salen al balcón, cada día a las 20:00 horas, piden mascarillas a través de la megafonía de las ambulancias.

Y las peticiones están teniendo su respuesta. No están siendo pocos los colectivos o grupos de mujeres que se han unido para la fabricación, por ejemplo, de mascarillas. En estos días se está formando un colectivo de ‘Mascarillas solidarias Río San Pedro’, que aglutinan fuerzas para elaborarlas. Las mujeres que forman parte del grupo tienen tiempo y ganas de colaborar, pero escasea el material necesario para poder elaborarlas. Por ello piden a comerciantes o empresas que puedan tenerlo que también se animen a colaborar.

Otro caso es el de Nuria Sanz, vecina de Puerto Real que conocía la falta de material a través de familiares sanitarios del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. “Me manejo un poco con la costura y decidí que podía aportar algo”, dice.

Esta imagen, de los trabajadores del puerta del Mar creando sus propias mascarillas con restos de tela, le removió por dentro. "No me podía creer que se hubiese llegado a ese extremo", dice. Así que se puso manos a la obra, a confeccionar mascarillas de algodón con doble tela para que se le pueda colocar un filtro dentro. A ella se sumaron otras amigas y conocidas que comparten por redes los patrones y técnicas para su elaboración. Solo Nuria ha creado ya alrededor de medio centenar, y con el grupo de mujeres que comparte esta iniciativa superan fácilmente las cien.

Asociaciones y particulares se vuelcan en El Puerto

En El Puerto fue la Asociación Portuense de Patchwork Menipatch quien tomó la iniciativa hace ya unos días para la fabricación de mascarillas artesanales, ya que esta crisis sanitaria ha revelado la escasez de equipos de protección existente, con lo que la mejor forma de paliar ese déficit era elaborando protecciones caseras. Al principio fabricaron entre 500 y 700 mascarillas y las repartieron en residencias de mayores. Entregaron un listado a Protección Civil con los domicilios de los 170 socios aficionados a esta artesanía que están colaborando en su fabricación.

La asociación se coordinó con la Oficina de Emergencia Social de la Concejalía de Asuntos Sociales, dirigida por Carmen Lara, para la recogida de las máscaras protectoras, y en un segundo momento canalizaron la producción artesanal hacia la administración sanitaria. La demanda ha sido tan grande que en la asociación se agotaron los materiales, con lo que este sábado anunciaron que no podrán atender la demanda mientras no se facilite el material apropiado para fabricar las máscaras de protección, que no obstante no sustituyen a los mascarillas homologadas.

En redes sociales cundió el ejemplo, y particulares como Mistea Ruiz, después de lanzar un mensaje de ánimo en facebook, explica que junto a Yolanda Ortiz Atienza han buscado telas de algodón 100% "y nos hemos puesto a fabricar mascarillas". Una primera tanda de estas protecciones artesanales "ya ha sido donada a un profesional sanitario que la hará llegar a un centro de salud", informa la artífice. Aunque las restricciones propias del Estado de Alarma no hacen fácil esta labor: "Estamos trabajando con lo que tenemos", explica "nuestras manos y nuestro corazón al servicio de los demás. Nos sentimos orgullosas de ayudar con poco".

En esta misma línea, costureras y modistas portuenses, como Araceli Arias o Esther García, propietaria de Esther Tocados, explican en un vídeo que también circula por las redes sociales, (como el de la asociación Menipacht), cómo elaborar tu propia mascarilla, e indican que las personas que se animen a fabricarlas podrán depositarlas en la jefatura de la Policía Local, que dirigirá su distribución.

Carmen dona 40 mascarillas que ha cosido en casa

Durante estos días de confinamiento la máquina de coser de Carmen Hidalgo no para de sonar. Aprovechando la cuarentena y con un claro espíritu solidario, esta gaditana decidió arrimar el hombro y ayudar a aquellos que lo necesitan con un bien ahora escaso y muy necesario: mascarillas.

Carmen ha utilizado todas las telas que tenía por casa y ha cosido 40 mascarillas que irán a parar al centro de Upace en San Fernando, donde ella trabaja. Sus compañeros la alertaron sobre la falta de este producto tras haber recibido batas, gafas y guantes, pero no así las mascarillas.

"Mis compañeros me dijeron que no tenían material de protección suficiente y se me ocurrió que podría echar una mano desde casa haciendo algo que me gusta". Carmen, que cose por hobby, se ha esmerado y ha colocado en el interior de las mascarillas un plástico para que la barrera de protección sea mayor. "He estado dos días cosiendo sin parar, es muy laborioso".

Monjas de clausura elaboran mascarillas para Puerto II

Las monjas de clausura del convento Santa María de Gracia de Jerez, también conocido popularmente como convento de Santa Rita, se han puesto manos a la obra para producir el mayor número posible de las tan necesarias mascarillas.

Estas religiosas, de la Orden de las Agustinas Ermitañas, las están elaborando con tela de algodón y de momento están surtiendo tanto al Centro Penitenciario Puerto II como a la hermandad jerezana de las Tres Caídas, que las reparte entre los sin techo, policías, taxistas y todos aquellos que las necesiten.

Este convento es el mismo que la pasada Navidad fue noticia en numerosos medios de comunicación por su innovación al introducir el reparto a domicilio en la venta de sus exquisitos dulces.

Los isleños ponen su 'granito de arena'

Otro de los ejemplos de solidaridad es la iniciativa Puntadas Solidarias creada por la isleña Sara Domínguez. A través de facebook ha creado un grupo al que han ido sumándose otras personas con conocimientos de costura interesadas en poner su granito de arena. Organizadas en grupos, cada uno con una responsable, desde hace unos días elaboran mascarillas para profesionales sanitarios, trabajadores de comercios y mercados abiertos o personal de seguridad.

La idea es ofrecer a las personas que siguen prestando sus servicios mientra el país sigue en estado de alerta una ayuda ante la escasez de este tipo de material de protección, incluso siguiendo patrones para hacer mascarillas dobles a las que introducir un filtro para mejorar sus prestaciones. Además de costureras, se han sumado a esta iniciativa personas que se ofrecen a repartir las telas necesarias, a llevar las confecciones a los lugares donde son necesarios; e incluso aportaciones gratuitas del material para hacerlas.

La alcaldesa, Patricia Cavada, se ha hecho eco de esta iniciativa destacando la solidaridad de este y otros grupos de mujeres implicadas en la elaboración de mascarillas y de otras personas que colaboran. Ejemplo de esta cooperación es el Grupo Por... que también pone en marcha un proyecto para coser mascarillas

Mascarillas de tela para la Policía de Chiclana

En Chiclana, ante la falta de material de protección que existe en determinadas entidades y cuerpos de seguridad, numerosos colectivos y particulares están aportando su granito de arena para paliar esta situación, una iniciativa solidaria que se traduce, entre otras acciones, en la donación de mascarillas artesanales realizadas desinteresadamente por diversas personas.

Tal es el caso de la donación que varias mujeres han realizado a la Policía Local de esta ciudad en forma de mascarillas confeccionadas con tela, unos elementos de protección para que los agentes de este cuerpo puedan desarrollar su labor en condiciones más seguras, ante la ausencia de este tipo de equipamientos que se está sufriendo de forma generalizada.

Por su parte, desde la Policía Local de Chiclana se ha hecho público el agradecimiento a estas personas y a otras muchas que están entregando material de diversa índole relacionado con las medidas de higiene y protección para que los agentes de la Policía puedan prestar un mejor servicio.

La Algaida confecciona más de 2.000 mascarillas

Las asociaciones de mujeres de La Algaida han tomado la iniciativa de confeccionar más de 2.000 mascarillas de algodón 100% para los agricultores y los trabajadores de las cooperativas de esta zona agrícola de Sanlúcar, que mantienen su actividad en estos días de estado de alarma a causa del coronavirus.

En cuanto surgió la idea se pusieron en contacto con el alcalde, Víctor Mora, pidiendo su colaboración y en cuestión de minutos recibieron los materiales necesarios de las empresas sanluqueñas Tejidos Alfonso, Leirana y Casa Pastora, con el correspondiente control de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Los colectivos de mujeres de La Colonia, que cuentan con el apoyo de vecinas de otras zonas de la ciudad, no paran de atender a mujeres ofreciéndose para confeccionar las mascarillas, incluidas personas mayores que donan viejas sábanas de algodón hervidas. Las propias promotoras de esta curiosa idea no se esperaban esta respuesta tan generosa en La Algaida y el resto de la población de Sanlúcar.

El alcalde les ha felicitado públicamente por esta iniciativa que “tiene como objetivo realizar mascarillas para los trabajadores de La Algaida, tan necesarias en estos momentos, y que llevan a cabo las propias vecinas de la zona con la inestimable y rápida colaboración de las empresas sanluqueñas” aludidas.

Navantia ofrece sus recursos de impresión 3D

Navantia ha puesto sus recursos y experiencia en fabricación aditiva (impresión 3D) a disposición de las administraciones públicas para aunar esfuerzos y apoyar en las necesidades surgidas en la lucha contra la pandemia de coronavirus.

A través del Centro de Excelencia de Fabricación Aditiva de Navantia (CEFAN) ubicado en el astillero de Puerto Real, y junto a investigadores de la Universidad de Cádiz (Grupo Innanomat) y otros colaboradores, Navantia está contactando con autoridades sanitarias y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para alcanzar una coordinación efectiva que permita que la ayuda llegue donde es necesaria

La empresa pública se suma así a las múltiples iniciativas que están surgiendo a nivel empresarial en el ámbito de la fabricación aditiva, con objeto de mostrar su solidaridad y compromiso social.

Un taller de ropa para niños hace mascarillas artesanales

María Calderón tuvo conocimiento de manera directa desde hace unos días que en el centro de salud de La Laguna en la capital gaditana escaseaban las mascarillas de protección contra el coronavirus. Las que tenía el personal eran de quirófanos pero estas no tienen el nivel de protección que se requiere.

María tiene un taller de ropa para niños llamado Monillosdel que está situado en la calle Parlamento. Como ahora toda la venta por Internet ha caído, decidió que su actividad se iba a dedicar a fabricar mascarillas artesanales que se van haciendo a través de retales de telas que tiene en sus dependencias, de ahí que muchas de las que han salido son coloridas. Y lo mejor de todo es que tienen filtros y tela impermeable para impedir la entrada del virus.

María Calderón pretende hacer entrega este lunes de todas las mascarillas pero su actividad no se queda ahí sino que se muestra dispuesta a colaborar de manera totalmente altruista con aquellos lugares donde hagan falta ahora mismo mascarillas.

Diseñadores y modistas de Cádiz se ponen manos a la obra

Varios diseñadores, modistas y modistos de Cádiz también se han unido a la ola solidaria y se han puesto manos a la obra. Concretamente, Manolo Odriozola, Eva Zamorano, Mercedes Mayone y Mauro Revuelta han decidido sumarse a la iniciativa de Cádiz Centro Comercial abierto y desde este lunes empezarán a hacer mascarillas.

Además, Mercedes Mayone ha donado 100 metros de elásticos para un chico que solicitaba por facebook material para hacer mascarillas y entregarlas a los sanitarios.

Profesores gaditanos las hacen con impresoras en 3D

Loli y Paco son dos profesores gaditanos que trabajan en institutos de San Fernando y Chiclana, respectivamente. Ambos tienen impresoras en sus casas y están elaborando mascarillas en 3D para donarlas. En el caso de Loli fue animada por su novio Tony, que compró la impresora para unirse al reto de hacerlas y entregarlas. Así, algunas las dan directamente a conocidos que trabajan en el Hospital Puerta del Mar, aparte de donarlas a asociaciones que las reparten voluntariamente, así como a la Policía Nacional, que a su vez hace entrega al personal sanitario. Algunas de éstas se han enviado al Hospital de Córdoba, donde las necesitaban.

Copiarte dona material plástico para hacer máscaras de protección

Otra de las empresas gaditanas que se ha sumado a la campaña solidaria para entregar elementos de protección a los profesionales sanitarios ha sido la copisteria e imprenta Copiarte, que se encuentra en el gaditano barrio de La Laguna. Este establecimiento ha donado material plástico para que se puedan montar viseras de protección para los trabajadores de los hospitales de la provincia.

Para ello, ha entregado todo el stock de láminas de acetato que tenía en su establecimiento de la calle Pintor Zuloaga. Este material se utilizaba en esta tienda para realizar encuadernaciones. Al ser transparente, es idóneo para la elaboración de viseras de protección con las que los profesionales se podrán cubrir el rostro. Estas máscaras pueden ser desinfectadas tras su uso, teniendo una larga durabilidad al no deteriorarse.

Una patrulla de la Policía Local ha acudido este lunes al establecimiento para llevarse todo el material plástico. Este ya ha sido entregado a los profesionales sanitarios con el objetivo de que puedan usarlo montando las citadas viseras de protección.

Cádiz Centro agradece los ofrecimientos

El presidente de la Asociación Cádiz Centro Comercial Abierto, Manuel Queiruga ha agradecido la "auténtica avalancha de solicitudes de colaboración recibidas" tras lanzar el pasado día viernes 20 la iniciativa de elaborar mascarillas para los colectivos que la necesitan y no tienen acceso a las mismas. Por este motivo, “queremos públicamente agradecer los más de mil ofrecimientos de profesionales del sector, talleres, voluntarios/as… hemos intentado contestar a todos y todas, si no lo hemos conseguido, disculpadnos”.

Del mismo modo aprovecha para hacer un nuevo llamamiento y apelar a la solidaridad de los proveedores de los materiales necesarios para continuar elaborando las mascarillas, estamos utilizando Tela Pool, una tela de algodón e impermeable, en su confección el algodón se sitúa en la parte interior de la mascarilla para permitir respirar a la persona y la parte exterior el impermeable. Es lavable y flexible.

Su página web es www.cadizcentrocomercial.com, donde se encuentran todos nuestros datos de contacto, también podéis hacerlo en info@cadizcentrocomercial.com.