Asociaciones y particulares se vuelcan en El Puerto para fabricar mascarillas

Fue la Asociación Portuense de Patchwork Menipatch, quien tomó la iniciativa hace ya unos días para la fabricación de mascarillas artesanales, ya que esta crisis sanitaria ha revelado la escasez de equipos de protección existente, con lo que la mejor forma de paliar ese déficit era elaborando protecciones caseras. Al principio fabricaron entre 500 y 700 mascarillas y las repartieron en residencias de mayores. Entregaron un listado a Protección Civil con los domicilios de los 170 socios aficionados a esta artesanía que están colaborando en su fabricación.

La asociación se coordinó con la Oficina de Emergencia Social de la Concejalía de Asuntos Sociales, dirigida por Carmen Lara, para la recogida de las máscaras protectoras, y en un segundo momento canalizaron la producción artesanal hacia la administración sanitaria. La demanda ha sido tan grande que en la asociación se agotaron los materiales, con lo que este sábado anunciaron que no podrán atender la demanda mientras no se facilite el material apropiado para fabricar las máscaras de protección, que no obstante no sustituyen a los mascarillas homologadas.

En redes sociales cundió el ejemplo, y particulares como Mistea Ruiz, después de lanzar un mensaje de ánimo en facebook, explica que junto a Yolanda Ortiz Atienza han buscado telas de algodón 100% "y nos hemos puesto a fabricar mascarillas". Una primera tanda de estas protecciones artesanales "ya ha sido donada a un profesional sanitario que la hará llegar a un centro de salud", informa la artífice. Aunque las restricciones propias del Estado de Alarma no hacen fácil esta labor: "Estamos trabajando con lo que tenemos", explica "nuestras manos y nuestro corazón al servicio de los demás. Nos sentimos orgullosas de ayudar con poco".

En esta misma línea, costureras y modistas portuenses, como Araceli Arias o Esther García, propietaria de Esther Tocados, explican en un vídeo que también circula por las redes sociales, (como el de la asociación Menipacht), cómo elaborar tu propia mascarilla, e indican que las personas que se animen a fabricarlas podrán depositarlas en la jefatura de la Policía Local, que dirigirá su distribución.