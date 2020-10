Cádiz reclama inversiones a la Junta

La ciudad eleva el tono de queja, de rechazo, de desesperación ante lo que se considera no ya un agravio comparativo respecto a otras ciudades (capitales o no) de Andalucía, sino un olvido en toda regla de la administración andaluza respecto a los grandes proyectos que a día de hoy siguen igual que siempre: paralizados y sin visos de salir adelante en fechas próximas. El último anuncio de un gran plan de inversiones por parte de la Junta en el que hasta la fecha no aparece ningún capítulo dedicado a la capital gaditana ha desatado las críticas y los movimientos en la ciudad. Especialmente, aunque no solo, en su Ayuntamiento.

El equipo de gobierno empezó a mostrar su rechazo a la gestión de la Junta la pasada semana, y en los últimos días esas críticas han ido in crescendo a diario por parte del alcalde accidental, Demetrio Quirós, que este jueves plantaba al presidente andaluz, Juanma Moreno, en su visita al hospital Puerta del Mar para mostrar el rechazo del gobierno local al “maltrato a esta ciudad después de que haya dedicado 72 millones para la Ciudad de la Justicia de Jaén, 110 para la de Sevilla, 350 milllones de euros para una ciudad sanitaria en Jaén y la construcción de un hospital en Roquetas y otro, que sería ya el tercero, en Málaga”.

Pleno extraordinario sobre Valcárcel

El último movimiento realizado por el Ayuntamiento de Cádiz en relación a la Junta y la falta de noticias sobre las grandes inversiones pendientes en la ciudad ha sido el de convocar un pleno extraordinario sobre Valcárcel para el próximo día 16. “Es vergonzoso ver cómo el PP de la Junta de Andalucía ha obviado el proyecto de Valcárcel en el plan Andalucía en Marcha cuando lo llevaba en su programa electoral, con el que accedió al Gobierno andaluz. Se han reído de todos los gaditanos y gaditanas sin importarles lo más mínimo”, denunciaba al respecto el concejal de Urbanismo, Martín Vila, lamentando que la ciudad no esté incluida en el plan Andalucía en Marcha dotado con 3.450 millones de euros para reactivar la economía, generar empleo y modernizar infraestructuras y servicios en todas las provincias andaluzas en el período 2020-2023.

“¿Acaso somos los gaditanos y gaditanas andaluces de segunda para el Gobierno andaluz?, porque no se entiende que mientras que en otras ciudades se llevan a cabo grandes actuaciones, muy necesarias por otra parte, a Cádiz se la desprecia y ningunea entregándonos sólo migajas”, se queja Vila. Y es que de los proyectos pendientes en Cádiz, el único que ha salido adelante hasta el momento es el de Tiempo Libre, donde la Junta ha ingresado 11,8 millones de euros por la privatización del edificio que se convertirá en hotel; sin que esa partida haya revertido en la ciudad.

Ese pleno extraordinario ha sido convocado horas después de que la plataforma Valcárcel Universitaria lo solicitara por escrito al alcalde, defendiendo que la Facultad de Educación se ubique en ese edificio, “ejemplo arquitectónico de una singularidad patrimonial importante y que está corriendo por desidia administrativa y apatía generalizada el peligro de quedar en la inutilidad y con un deterioro del mismo que puede llegar a ser irreversible”. “Creemos que la ciudadanía gaditana merece una explicación. Y no desde una prédica discursiva al uso, sino desde una responsabilidad ejecutiva que lleven a la práctica eficazmente los proyectos y los programas que ayuden a alcanzar el nivel de desarrollo y prosperidad que otras capitales cercanas ya disfrutan, ante el estupor y el resignarse sin rechistar de este pueblo nuestro”, reclama esta plataforma liderada por Carlos Gentil, que ya solicitó la convocatoria de este pleno el pasado mes de junio.

La postura del PSOE

El caso de Valcárcel se une al de la Ciudad de la Justicia y al del nuevo hospital como los ejemplos más flagrantes de los que critican una falta de voluntad de la Junta para cumplir sus compromisos con Cádiz. En este sentido se ha pronunciado la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Mara Rodríguez, que ha reclamado al gobierno andaluz inversiones que son “básicas para Cádiz” y que vendrían a lograr proyectos “que garantizarían una mejor educación, una mejor sanidad y una justicia en la que los profesionales pudiesen ejercer su profesión de forma digna”.

“Es evidente que la Junta de Andalucía no está participando en el modelo de ciudad necesario para Cádiz y la falta de compromiso queda patente al ver poca inversión prevista para el periodo 2020-2023, a pesar de contar con fondos extraordinarios tanto del gobierno central como de Europa por la crisis del Covid19. Ahora que se cuenta con partidas económicas externas no se puede perder la oportunidad de sacar hacia adelante estos proyectos”, ha reclamado este jueves la portavoz socialista.

La Ciudad de la Justicia

La situación de rechazo es tal que el alcalde, José María González, ha interrumpido su baja paternal para pronunciarse sobre la Ciudad de la Justicia, para ofrecer ahora un nuevo pacto con la Junta en el que el Ayuntamiento asumiría la redacción del proyecto “a cambio de que el Gobierno andaluz consigne la inversión necesaria para licitar directamente la obra”. Para ello, ha planteado al vicepresidente de la Junta y consejero de Justicia, Juan Marín, la firma de un protocolo “bien definido con las condiciones aceptadas por ambas partes” sobre la Ciudad de la Justicia. Algo que, a priori, hicieron ambos cuando se entrevistaron en el Ayuntamiento en mayo de 2019 y anunciaron la hoja de ruta de este proyecto de nuevo en el aire.

La “lucha de la Junta de Andalucía contra Cádiz debe terminar ya, porque al fin y al cabo es la gente la que está pagando el pato y la vida de la ciudad la que está resintiéndose por la falta de apuesta e inversiones de la Junta por Cádiz”, trasladaba ayer el alcalde.