“El alcalde de Cádiz ha olvidado poner el suelo de la Ciudad de la Justicia en nuestras manos”

La Ciudad de la Justicia de Cádiz, esa vieja aspiración que no hace más que encontrar obstáculos, también figura en el plan Andalucía en Marcha. Así al menos lo dejó entrever este martes Juan Marín, que advirtió que si no había una partida presupuestaria para ella “es porque al alcalde de Cádiz se le ha olvidado poner el suelo a nuestra disposición”. “Solo la adaptación de los depósitos de Tabacalera, más los nuevos edificios, cuesta 49 millones de euros. Lo que ocurre es que claro, primero hay que hacer el proyecto, preparar el suelo, y lo que no puedo es asignar en el presupuesto de 2020 unas cantidades que no puedo ejecutar. Si mañana el alcalde de Cádiz cediera los suelos nosotros lo que podríamos hacer es elaborar el proyecto, que cuesta un millón de euros. Pero nuestra intención es clara con la Ciudad de la Justicia. La remodelación, más la construcción de los nuevos edificios, supone una inversión de casi 50 millones de euros, lo digo por la comparación. Y además hay que tener en cuenta que no es lo mismo hacer un edificio de planta nueva que una rehabilitación”, indicó.

Marín aseguró que el anterior Gobierno de la invertía en torno a 450 millones de euros al año en toda Andalucía. “Con este plan nosotros solo en Cádiz vamos a invertir en tres años 769, más casi 400 de la ITI con 43 proyectos, son cifras muy importantes como para no aprovechar una oportunidad que nos permita crear una transformación económica que nos permita apostar por los incentivos y no por los subsidios y las subvenciones”.

El vicepresidente aseguró que “muchos observatorios financieros, como el de BBVA y otras entidades, hablan de que Andalucía perderá menos que el conjunto de España cuando hablamos de PIB, o que la recuperación económica en Andalucía en 2021 se prevé en torno al 6%. Eso obedece a ese interés que hay por movilizar recursos para invertir en nuestra tierra”, dijo.

“Una de las claves para ello –continuó– es la antelación: por un lado una mejora en cuanto a condiciones fiscales para poder invertir en Andalucía, por otro lado esa simplificación administrativa que era fundamental para que muchos empresarios pudieran creer que en Andalucía se podía poner en marcha un proyecto de negocio en 24 horas y no en 24 meses, y también abrir la mano a la colaboración público-privada”.Sobre los proyectos del nuevo plan indicó que “no son anuncios, muchos de ellos ya se están ejecutando. Esto significa también una garantía de que todos los demás se van a ir poniendo en marcha, de hecho la gran mayoría se licitarán antes de final de año”, prometió.

Confesó que esos 769 millones salen de fondos europeos, dinero de la Junta, del Gobierno, y también financiación público-privada. “Había 1.700 millones de fondos europeos que estaban ociosos y que había que activar, que es lo que hemos hecho”.