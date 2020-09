El Ayuntamiento de Cádiz acusa a la Junta de "no querer invertir" en la ciudad

El alcalde accidental de Cádiz, Demetrio Quirós, ha considerado "vergonzoso" el "enorme agravio comparativo" que está sufriendo Cádiz por parte de la Junta de Andalucía respecto a otras ciudades de la comunidad, y considera una "absoluta falta de respeto y una ofensa a la ciudad" que el Gobierno andaluz anuncie macroproyectos de cientos de millones de euros públicos en Jaén, Almería, Sevilla y Málaga mientras "en Cádiz no invierte un duro y sólo pone trabas para desarrollar la Ciudad de la Justicia, Valcárcel o el nuevo hospital".

Así lo ha indicado Quirós en rueda de prensa tras el anuncio de la Junta de Andalucía de que pondrá en marcha seis grandes proyectos que se ejecutarán en su mayoría entre los años 2020 y 2021, y entre los que se encuentran una ciudad sanitaria y una Ciudad de la Justicia en Jaén, donde se invertirán más de 400 millones de euros; un centro hospitalario en Roquetas de Mar (Almería) que costará 30 millones de euros; el tercer hospital de Málaga, presupuestado en 400 millones de euros; y la construcción de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, que se prevé costará 110 millones de euros, y una sede administrativa de la Junta de Andalucía en la que se invertirán 80 millones de euros.

"Queda patente una vez más que la Junta de Andalucía de las derechas desprecia a Cádiz y lo hace sin rubor, despreocupándose de los numerosos proyectos que tiene pendientes en la ciudad y sin tener en cuenta que la ciudad lleva años con los compromisos abiertos de la Ciudad de la Justicia, de la rehabilitación de Valcárcel y del nuevo hospital", ha afirmado el alcalde accidental de Cádiz.

En esta línea, ha criticado que hoy haya venido a la ciudad el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, a presentar a los municipios las inversiones dentro del Plan Andalucía en Marcha para Cádiz, y ha justificado la ausencia del Ayuntamiento de Cádiz en esa convocatoria. "No hemos querido participar de ese paripé, y poner buena cara cuando nos han dejado las mijitas del freidor y a otras ciudades andaluzas les han dado las tajadas de pescado bien calentitas. Es doloroso el maltrato que sufre Cádiz por parte de la Junta de Andalucía", sostiene.

Al hilo, ha lamentado que PP y Ciudadanos desde el Gobierno andaluz "se dediquen a mentir sobre los proyectos pendientes en Cádiz sólo para tapar la gran vergüenza que supone la verdad: que no quieren invertir en Cádiz, que una administración pública como la Junta de Andalucía abandona a la ciudad y que privilegia siempre actuaciones en otras localidades, muchas veces con un peso poblacional y necesidades mucho menores, por encima de los proyectos que tiene sin empezar en Cádiz y que tanta falta le hacen a esta ciudad". En esta línea, ha incidido en que "van a hacer dos ciudades de la justicia que multiplican por tres y por cuatro la cantidad presupuestada para la de Cádiz, cuando en la ciudad no han parado de discutir el coste que tenía. Es lamentable".

"La estrategia de la Junta de Andalucía es clara: marginar a Cádiz de las inversiones que haga, aislarla y abandonarla como un castigo constante", ha recalcado el alcalde accidental, quien pide a PP y a Ciudadanos que "cesen en esa deriva mezquina, sucia y tan perjudicial para Cádiz, y reconsideren su postura con la ciudad porque no nos merecemos un maltrato como el que está dispensando la Junta de Andalucía a las gaditanas y gaditanos".

Por su parte, el concejal de Fomento, Carlos Paradas, ha incidido en "la reestructuración industrial que se debe acometer". "Con 3.450 millones de euros y las competencias que tiene la Junta de Andalucía, que puede hacer muchísimo, es importante que una cantidad se destine al sector del metal en concreto. El sector del metal se merece una atención mayor por parte de la Junta de Andalucía y se merece algo más que no sea sólo instar al Gobierno central a que haga, y más aún con 3.450 millones de euros", ha reseñado.

Asimismo, ha expuesto que el Gobierno andaluz "también podría reforzar en aspectos de formación y de ayudas" con esos fondos, y destinar parte a la ciudad de Cádiz, al tiempo que lamenta que "en las proyecciones de la Junta de Andalucía para Cádiz no entra nada: no entra el hospital, no entra la Ciudad de Justicia, no entra la rehabilitación de Valcárcel ni tampoco proyectos mucho más modestos. Y eso te da que pensar".