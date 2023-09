Bruno García presume de "dedicar tiempo y trabajo" a Cádiz en sus primeros 100 días de gobierno

Cuando el atril está siendo retirado del paseo del Parque Genovés y los periodistas guardan ya móviles y cámaras tras el balance que el alcalde de Cádiz ha querido hacer sobre sus primeros 100 días al mando de la ciudad, Juan, que pasea con su perro Bobby, se acerca a la prensa y les advierte: ¿le habéis preguntado por qué lleva el Parque mucho más de 8 años sin servicios públicos y si los piensa poner? No, nadie le lanzó esa cuestión a Bruno García durante su autoevaluación que resuelve asegurando que ha estado, y estará, "en los grandes proyectos y en las personas". "Puede que tomemos decisiones que no gusten, que no sean acertadas, otras que no seamos capaces de explicarlas bien, pero lo que no va a pasar es que no estemos cada uno de los días que quedan de mandato dedicados a que esta ciudad mejore". "Tiempo y trabajo" en estos 100 días, y en los que quedan, presume.

No, no habla de aseos el primer edil (aquellos que en tiempos estaban en la zona de la pajarera) pero sí del Parque Genovés que ha escogido para escenificar el autoexamen. Habla de su pérgola, de su Teatro, de su verja exterior muerta de pena, y de su intención de ponerlo a punto "de cara al próximo verano". Habla Bruno García de devolverle la categoría de "pulmón verde" del casco histórico, ya ni sombra de lo que fue, y de todo el rosario de planes que ha ido desvelando en este primer trimestre desde el sillón de San Juan de Dios. Algunos, más reales; otros, más virtuales pero que en conjunto, a su juicio, dan la medida de la disposición al trabajo que "desde la primera tarde" han demostrado alcalde y equipo de Gobierno para "cumplir con la palabra dada".

De hecho, buena parte de sus concejales rodean a García que, además de erigirlos como "lo mejor de estos 100 días", desgrana sus "prioridades" para la ciudad -vivienda, limpieza, rehabilitación del espacio urbano, presencia policial en las playas, participación, reforzar el concepto de Bahía, grandes equipamientos, grandes eventos y ayudas sociales- redundando en los anuncios que ha estado haciendo semanas atrás. Los "más de 9 millones de euros" en vivienda "diversa" (VPO, renta libre, parque público..) y el "1,5 millón de euros" para rehabilitaciones; el Plan de Choque de Limpieza y la inversión en el pabellón Portillo (dos iniciativas que se atribuyen tanto este gobierno como el anterior) ; los "2,2 millones de euros" para renovar los alcorques y los suelos de los parques infantiles (anunciado pero todavía sin pasar por Junta de Gobierno); los contactos con San Fernando (ya reales) y "el avance" en las relaciones con Puerto Real; la inversión de "1,7 millones de euros" en ayudas sociales y la intención de "reformar" el albergue municipal para darle "una mayor dignidad"..., enumera.

El servidor público continúa este escrutinio a su labor mostrando su solvencia en la gestión con "eventos donde no nos habían dejado nada y que salieron adelante" (Gran Regata) o su idea de participación tomando como ejemplo la creación del Consejo de Carnaval en sustitución de los extintos Foros (donde como principal novedad suma a los partidos políticos de la oposición). Al Carnaval, a la Casa del Carnaval, también la menciona Bruno García en el apartado de "problemas" a los que se le ha dado "solución". Sin embargo, más allá de la decisión de terminar las relaciones con la empresa para, con la garantía de la obra, reparar las deficiencias del edificio, nada más se conoce sobre el plan para este equipamiento.

Igualmente, del Teatro del Parque -que debería estar funcionando desde agosto de 2022- tampoco se ha dado ninguna buena nueva más allá de lo ya contado, o de si, finalmente, dejarán expirar el plazo de diciembre de 2023 que pone Europa para introducir el servicio público de alquiler de bicis (aprobado en el mismo paquete que la reforma de la plaza de Candelaria) que le daría una vida definitiva al carril-bici.

Sin embargo, sí anuncia el servidor público que el jueves llevará una propuesta a Pleno de su partido donde plantea "una plataforma en el Puente Carranza para bicicletas, sin renunciar al tercer carril" y cuenta con que en el debate salga la idea de crear una pista para este medio de transporte en el segundo Puente, "aunque para cruzarlo en bici hay que tener las piernas fuertes", avisa.

En el Pleno, también, avanza se aprobará la propuesta del Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo de los funcionarios del Ayuntamiento. Un documento que, tras ser impulsado por el equipo de Gobierno anterior, echó para atrás la Junta de Andalucía con una serie de alegaciones que el equipo de Bruno García ha vuelto a trabajar con la representación de los trabajadores a la espera de que el Gobierno andaluz, esta vez sí, lo apruebe. "Yo no represento a la Junta sino al Ayuntamiento de Cádiz, no sé qué va a hacer la Junta, pero me parece razonable que la Consejería de Función Pública, que tiene funcionarios de carrera, cumpla con sus competencias. Y es razonable también que el Ayuntamiento crea que lo expuesto está dentro de la legalidad. Esto no es que un partido decida una cosa u otra, son decisiones técnicas y será en ese contexto donde se resuelvan estos asuntos. Nosotros lo que hemos dicho es que respaldamos a los trabajadores en las respuestas a las alegaciones que ellos querían hacer", ha querido aclarar el alcalde.

En el paseo principal del Parque Genovés ya se está recogiendo el atril, los periodistas se dispersan, y los ciudadanos, como Juan con su perro Bobby, pasean preguntándose si las pequeñas cosas, las minúsculas teselas del mosaico de su cotidianeidad, dibujarán otro futuro. Uno mejor.

"Renuncia es tener un remanente de 18,8 millones de euros y no ejectuarlo"

Bruno García se ha autoevaluado este martes pero, en estos días atrás, los representantes de la oposición también lo han sometido a un examen en cuyos resultados destacan dos palabras con las que Bruno García "no" está "de acuerdo". Una es renuncia y la otra, falta de coraje.

"El remanente, 18,8 millones de euros, es un dinero que no le correspondía a este equipo de Gobierno ejecutar, le correspondía a ellos, a los que gobernaban y a los que dejaban gobernar. ¿Por qué no lo hicieron? Yo no lo sé, no sé si por dejadez, porque no miraron el presupuesto, porque no estaban encima de las cosas, porque no querían hacerlo... Pero la realidad es que el único que renunció a ejecutar ese dinero fue el gobierno anterior. Renuncia es tener ese remanente y no ejecutarlo, y eso no es una opinión, es un dato", ha respondido el alcalde de Cádiz que apostilla que "ese coraje" que ahora la oposición le reclama a él "es el que deberían haber puesto sobre la mesa hace 8 años" porque gobernar "con poquito coraje" es lo que ha provocado "que los gaditanos y gaditanas los hayan mandado a la oposición".