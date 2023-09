La Casa del Carnaval de Cádiz padece deficiencias menores por valor de más de 188.000 euros

"Esto nos tendría que venir del paquete y, bueno, del paquete no ha venido..." La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, tiene muy claro los motivos por lo que la Casa del Carnaval, después de cuatro meses y medio de su apertura, todavía no funciona "a pleno rendimiento", que es lo que le reclama el grupo municipal de Adelante Izquierda Gaditana, impulsor del proyecto cuando estaba en el Gobierno. "¿Que por qué no está a pleno rendimiento? Eso mismo nos preguntamos nosotros cuando entramos aquí en el mes de junio", apostilla antes de enumerar una serie de argumentos que señalan las deficiencias constructivas menores del edificio por valor de más de 188.000 euros y un presupuesto cero para emprender mantenimiento y actividades.

"Son múltiples los errores y deficiencias a efectos constructivos y pendientes de subsanación a día de hoy en este edificio. Deficiencias como que no podemos encender el aire acondicionado, pues la empresa de instalación no entregó el acta; problemas con los aseos, algunos fuera de servicio por filtraciones de agua; problemas de humedades, pueden verlas por las escaleras o en la sala que se supone que estaba destinada a cafetería y tienda... Todos estos daños están valorados en 188.726, 12 euros según los informes de la delegación de Urbanismo", detalla la segunda teniente de alcalde que, tras trasladar los problemas a la empresa contratista sin éxito, actuará "de una manera muy parecida a con el Teatro del Parque". En este caso, al ser una obra supuestamente terminada, se acaban las relaciones con la empresa de contratación, a la que han encontrado "en concurso de acreedores", por medio de un requerimiento fehaciente para incautar la garantía y, con ella, poder poner en marcha una nueva licitación para reparar las deficiencias.

Hablamos de una obra que se recepcionó en octubre de 2022 por lo que "tiempo tuvieron", apunta González, para detectar y solucionar estos problemas que, con todo, confirma la edil, "no impide que la Casa del Carnaval esté abierta al público pues no suponen ningún peligro" e, incluso, asegura que para el próximo Carnaval todo estará solucionado y reparado porque "desde hace mes y medio están los técnicos trabajando porque veíamos venir que la empresa contratista no iba a subsanar los errores". Es más, parece que en estos cinco meses que restan para la gran fiesta gaditana les dará tiempo hasta de hacer una programación para la Casa del Carnaval. Eso asegura González y la concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo, que acompaña a la edil de Cultura.

Programación... De contenido -del que ahora existe, no del futuro- y de la manera de llevarlo acabo habla también la responsable pública. "Nos hemos encontrado con una Casa que no estaba dotada de presupuesto. Preguntamos por escrito a Intervención y a Urbanismo, porque queríamos saber con qué presupuesto contábamos para el mantenimiento de la Casa y para actividades. La respuesta fue que como los presupuestos que se estaban ejecutando eran los de 2022 prorrogados al año 2023 pues no había dotación ninguna: ni de mantenimiento, ni de limpieza, ni de personal, ni para hacer actividades... Contamos con un presupuesto a día de hoy de cero euros", se queja.

Para la cafetería y la tienda, que esta misma semana la concejala Lola Cazalilla señalaba como servicios que "ya deberían estar en marcha", tampoco se encontraron "con ni un solo papel". "Ni un pliego de cláusulas administrativas o técnicas. Nada", dice contundente la edil a la que, de todas formas, tampoco parece convencerle estos equipamientos. "Estamos replanteando y analizado las funciones de ese espacio situado a la entrada... Lo primero, es arreglar las humedades utilizando la garantía, y de manera paralela, estudiaremos el tema cafetería y tienda".

Falta de previsión. Falta de materializar una idea. Acusaciones que también afectan al apartado de personal ya que, destaca González, tampoco existía específicamente ninguna persona de la nómina municipal designada para dar contenido y trabajar en esta casa. Asunto que el equipo de Gobierno actual ha resuelto, según la concejala, pues ya han destinado a una serie de trabajadores municipales a la Casa del Carnaval "que se irán incorporando en las próximas semanas".

La cantera, al Baluarte de la Candelaria

Una solución "momentánea", reconoce la teniente de alcalde, que Maite González ofrece a las quejas en referencia a la cantera que este lunes difundió Adelante Izquierda Gaditana es la de ofrecer el Baluarte de la Candelaria para ensayos a este colectivo.

Desde Adelante defendían que la idea del anterior Equipo de Gobierno era comenzar el curso con un taller formativo gratuito de instrumentación -se entiende que tampoco se dejó presupuesto para esa actividad- que se impartiría en la propia Casa del Carnaval. Pero la Casa del Carnaval, que sigue recibiendo visitas en la eterna jornada de puertas abiertas, no está en condiciones, a juicio del nuevo equipo de Gobierno, para andar cediendo las salas.

Esta función la cumplirá ahora el Baluarte de la Candelaria cuyas instalaciones, hay que recordar, se han estado prestando en algunos años anteriores para todo tipo de ensayos, en unas horas fijas, siempre que un colectivo de la ciudad lo solicitara por correo electrónico a la delegación de Cultura. Ahora parece que este nuevo curso carnavalero que acaba de comenzar se articulará para los ensayos de la savia nueva de nuestra fiesta.

El sistema de solicitud se hará, explica González, a través de la asociación de la Cantera, que es la interlocutora con el Ayuntamiento de Cádiz en esta cuestión.

Un plan para la Casa de Carnaval en estudio

Maite González y Beatriz Gandullo explican los motivos del porqué la Casa del Carnaval no se encuentra en funcionamiento completo pero, todavía, no pueden dar detalles del plan ni de la forma de gestión que el equipo de Bruno García tiene para el antiguo Palacio de Recaño.

"Estamos sentándonos con muchos colectivos y asociaciones a los que no se les había dado cabida. Por deferencia. le hemos dado la posibilidad de invitarlos para que conocieran la Casa del Carnaval como al Aula de Carnaval o a la Asociación de Artesanos del Carnaval que tanto pueden aportar a esta casa. Con ellos y con otros actores de la fiesta nos estamos sentando y, a partir de ahí, iremos escuchando para poner en marcha los usos de esta casa", cuentan al alimón las concejalas que ven "entendimiento" con entidades como el Aula que posee "un gran patrimonio" de la fiesta y que no encontraron formas para materializar su colaboración en esta Casa del Carnaval con el equipo de Gobierno anterior.

Así, las ediles aseguran que "en los próximos días" darán a conocer "actuaciones y nuevas noticias" sobre la Casa del Carnaval. Así, reitera González, que "por supuesto" dará más que tiempo para que la Casa del Carnaval viva su primer Carnaval con una programación de actividades. Y nueva, o casi nueva, del paquete.