El alcalde de Cádiz anuncia un plan donde se repondrán todos los suelos de los parques infantiles de la ciudad

"No se trata de mantener lo que está roto, sino que vamos a reponer lo que está roto, que es distinto". Con esta aseveración, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado en Junta de Gobierno Local su intención de poner en marcha "un nuevo plan de choque" para invertir en los espacios públicos de la ciudad que comenzará con la reposición de los suelos de todos los parques infantiles del municipio y un centenar de alcorques.

Una iniciativa que corre "en paralelo", "distinta", de la partida que el Ayuntamiento destina cada año a mantenimiento urbano. Un nuevo plan "cerrado, con un principio y un final" para el que el equipo de Gobierno destinará 2,3 millones de euros en una primera fase, de ellos, 991.000 euros irán directamente para el cambio de los suelos de estos lugares de esparcimiento y juego de los pequeños ciudadanos.

Un plan de renovación que nace "como parte de la solución" a los resultados arrojados de una evaluación que el nuevo mandatario gaditano encargó a los técnicos municipales sobre la situación de los espacios públicos gaditanos. "Pedimos una evaluación al detalle de cuál era la situación y la hemos querido cuantificar. Así, según los técnicos la ciudad, ésta necesita una inversión de 5,9 millones de euros en espacios públicos", ha explicado el primer edil mientras a su espalda una pantalla proyectaba fotografías de diversas deficiencias en acerado, parques infantiles y alcorques. "Hay fotos para seis ruedas de prensa...", ha lamentado.

Para atajar la problemática, "para mejorar calle a calle, barrio a barrio, para que las políticas afecten persona a persona", García idea este plan, que todavía no está aprobado, aunque "se aprobará en Junta de Gobierno, junto a la licitación para que comience lo antes posible, porque estoy loco por que se inicie", ha confesado.

No hay fechas, pero sí el inicio de un cronograma que tiene en su foco a 100 alcorques repartidos por el municipio y los suelos de 56 zonas de parques infantiles, ubicadas en 33 lugares diferentes, es decir, "todos los parques de la ciudad". No hay fechas, pero sí una partida, 2,3 millones de euros "que salen, no del remanente, sino de este presupuesto, dinero que no se estaba utilizando", ha asegurado el primer edil que ha explicado que para aprobar su iniciativa "no se necesita de ninguna modificación presupuestaria pues se incluiría en el capítulo de inversiones" de los actuales presupuestos.

"También existen grandes deficiencias en el acerado, en Rafael Picardo, en avenida del Perú...", ha relatado el alcalde que ha insistido en que su nuevo anuncio "no es un plan de mantenimiento urbano". "El mantenimiento va por otro lado, tiene su presupuesto cada año y nuestra intención es que el año que viene tenga partida mayor de la que existe. Pero no estamos hablando de eso, no vamos a mantener lo que está roto, vamos a reponer lo que está roto, que es distinto. Es un plan de choque para reponer e invertir en los espacios públicos de la ciudad porque el dinero tiene que estar en la calle".