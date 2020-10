Los vecinos afectados por el nuevo parque canino de San Fernando anuncian recursos contra su instalación

Vecinos afectados por el parque canino en la zona de Villamaruja-La Noria, en Camposoto, han confirmado su intención de recurrir dicha instalación promovida por el Ayuntamiento isleño al considerarla lesiva y perjudicial para los propios residentes.

En los próximos días, han afirmado, presentarán un recurso administrativo como primer paso antes de recurrir a un contencioso para el que ya se están preparando.

El nuevo parque canino, advierten, ha acarreado numerosas molestias consigo al convertir las proximidades a sus viviendas -media docena- en una zona de recreo para los perros. Hay -señalan- ruidos constantes que afectan a los residentes y a su descanso y suciedad ya que no todos los dueños de mascotas se comportan cívicamente. En varias ocasiones se ha requerido la presencia de la Policía Local desde que se puso en marcha el parque canino que, recuerdan, estaba previsto inicialmente que se ubicara en el otro extremo del parque de Villamaruja-La Noria, donde no hubiese afectado a ningún residente ya que no hay viviendas.

Lamentan incluso que la zona se haya dotado de focos para que esté perfectamente iluminada, lo que facilita su uso en horario nocturno "cuando llevamos años exigiendo el cierre de todo el parque para evitar las molestias que causa por la noche al concentrarse numerosos jóvenes".

El malestar de los vecinos dio la cara nada más comenzar la instalación del cerramiento hace unas semanas ya que el Ayuntamiento llevó a cabo el proyecto sin consultarlo con los residentes y aprovechando los muros y fachadas de sus viviendas para cerrar el perímetro del parque canino, lo que puso en tela de juicio su ejecución.

La alcaldesa, Patricia Cavada, salió al paso de dichas críticas anunciado que tomaría medidas para solventar el problema del cerramiento si en el plazo de un mes persistían las molestias de los vecinos.

Los afectados aseguran que no entender ese plazo de un mes dado por la regidora y niegan que exista un acuerdo adoptado con el Ayuntamiento en este sentido. "La alcaldesa ha hablado con uno de los vecinos, que no se comprometió a nada y que tampoco representaba a todos los afectados. No se ha reunido con los demás, no ha habido ningún otro contacto para tratar el problema", aseguran.

Esta semana, afirman, se han desplazado hasta la zona un técnico municipal con operarios de una empresa dedicada a la realización de este tipo de cerramientos para tomar medidas, previsiblemente para replantear la instalación y ejecutar un nuevo cerramiento sin aprovecharse de los muros y fachadas de las viviendas, aunque temen que entonces el parque canino abarque incluso una mayor superficie y pueda verse afectada una vivienda más por el parque canino.

Prácticamente todos los partidos de la oposición han criticado la instalación del parque canino de Camposoto por su ejecución por parte del equipo de gobierno. Hoy, tanto AxSí como Vox trasladarán el tema al pleno ordinario en sendas mociones.