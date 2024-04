El pregón de las Glorias estrena formato este domingo

Estrena este domingo el pregón de las Glorias de Cádiz su enésimo formato, que refleja las debilidades que tiene este acto que sigue sin asentarse. Tras la prueba del año pasado en la Catedral, en esta ocasión se ha optado por un acto en la iglesia de Santo Domingo, santuario de la Patrona de la ciudad, y por hacerlo en domingo, y no en sábado noche o incluso viernes tarde como en ediciones anteriores. No parece que esta fórmula se vaya a mantener, ya que el Consejo estaría buscando otras opciones de futuro, que bien podrían pasar por celebrar el pregón en el Teatro del Títere. Sea como sea, este acto de las Glorias necesitaría asentarse, encontrar una fórmula estable y apropiada bajo la que consiga echar raíces, cosa que hasta el momento no se ha producido. O eso, o replantearse seriamente si es oportuno o no celebrar este anuncio letífico.

Torrejón cierra el círculo

Hoy es día de principio y de final. De principio de un ciclo, el de las Glorias, y de final de otro, el de Juan Carlos Torrejón en los atriles. Dice el pregonero que la de hoy será su última comparecencia, que el de las Glorias de 2024 será el final de una trayectoria, de un círculo que lo ha llevado a exaltar a buena parte de las advocaciones que tienen pregón, a anunciar la Semana Santa (en el año 2018) y ahora a cantarle a las glorias que tan bien conoce. Es tan significativo este pregón de la despedida de Juan Carlos que ha querido que lo presente la misma persona que anunciaba su primera intervención, Francisco Moscoso, que sigue compareciendo en los atriles por más que pasen los años.

Día emotivo, por tanto, el de este domingo en el que las Glorias se escriben con mayúscula de la mano del hermano mayor de Piedad, con su Virgen del Poder Divino; cargador de La Palma cada 1 de noviembre, y hermano comprometido del Carmen; su Carmen y el de sus hijas; La que custodió anoche su pregón. Un canto a los meses que vienen por delante a los pies de la Patrona de la ciudad. Un marco redondo donde cerrar el círculo. Adelante, pues, pregonero.

Extramuros

Ha generado debate estos días el planteamiento suscitado en la última sesión del curso de formación del Consejo sobre la posibilidad/necesidad de que haya cofradías en extramuros. Y no todo es tan optimista o esperanzador como suponíamos. Un lector que conoce bien la realidad de la Iglesia de extramuros comentaba que esas parroquias no se necesitan hermandades, que tienen una vida y una afluencia de fieles ya de por sí generosa al margen del movimiento cofradiero, que entiende no aportaría nada en esos territorios. Sirva su opinión, basada en la experiencia, para tener también una idea de la consideración que se tiene de las hermandades fuera de ellas y para huir del ombliguismo. A esta opinión se une una más materialista de otro lector, que dice que a las premisas de que una cofradía decida irse a extramuros o que un sacerdote reclame la presencia de cofradías en su templo, hay que unir una tercera: “la carga y los miedos a las distancias”. “Ese es el terrible problema”, concluye. Tampoco le falta razón.

Extramuros (II)

Frente a esta visión negativa, hay que mencionar los distintos focos que están surgiendo en puntos diferentes de extramuros y que se pueden convertir en futuras hermandades. Esta semana se ha conocido un importante impulso en el colegio Amor de Dios, con el salto de la tertulia cofrade que venía programando actos a asociación y con la nueva imagen de la Virgen que será bendecida el 16 de mayo y procesionará el 17 desde Santo Tomás. A esto hay que unir cierta actividad que tímidamente parece que se está desarrollando en el colegio de San Felipe Neri, el futuro de la cofradía del Huerto si finalmente opta -y logra- quedarse en extramuros como es firme intención de su hermano mayor; el movimiento llamado de los Trinitarios que sigue establecido en la parroquia de San Francisco Javier; el posible misterio del Lavatorio de Pies en Trille; los inicios de Loreto que quedaron en agua de borrajas por ahora; o ese conato de la Exaltación del que nadie sabe nada. ¿Semillas para un futuro?

Semana Santa

Ya casi ha terminado el Consejo de celebrar las reuniones de balance de la pasada Semana Santa, que habrán sido bien rápidas o vacías de contenido por todo lo que ha acontecido, o lo que no ha salido a la calle. ¿Se aprovecharán esas reuniones para plantear posibles cambios de día, alteraciones en los recorridos que eviten la carruselización de los días, o plantear dónde colocar el final de la carrera oficial para evitar que sean tan larga como la actual o que las cofradías que quieran recortar su regreso se vean obligadas a llegar hasta Novena o Palillero? ¿Se estará ya concretando con el Ayuntamiento la configuración de esa nueva carrera oficial y exigiendo las mejoras que necesita y que el propio alcalde pudo conocer en persona días antes de la Semana Santa de este año? Que luego llegan los problemas de siempre y el “no da tiempo, hay que dejarlo para el año que viene”.

Corpus

Poco se sabe aún de la procesión del 2 de junio y de los actos previos, lo que no deja mucho margen para la esperanza de que la fiesta fuera este año más extraordinaria por aquello del Año de la Eucaristía decretado por Zornoza. Sí se sabe que el obispo ha mantenido ya una reunión con los colegios religiosos para hablar de esta cuestión; y hemos conocido también que Juan Jesús López será el exaltador de la Eucaristía de este año. La procesión se espera con más altares que otros años; hasta ocho cofradías, en concreto, han confirmado ya al Ayuntamiento su intención de colocar altar, pendientes del recorrido que decida el Cabildo. A partir de aquí, poco más hay. Ah, y que La Cena ha vuelto a pedir, sin éxito, que su titular forme parte del cortejo de la procesión eucarística.

Desamparados

Poco se ha hablado de la que llevan en el cuerpo los hermanos de Desamparados, que hasta este sábado no pudieron reencontrarse con su Virgen. Desde junio, que se dice pronto, estaba la hermandad apartada de su titular, que quedó dentro de la Castrense cuando el derrumbe de parte de la cúpula dio al traste con la ilusión y la alegría de los feligreses que veían cumplido el sueño de haber rehabilitado su iglesia. Vuelve Desamparados a ser vecina de Expiración, en este caso en la iglesia del Carmen, donde llegaron anoche y donde nadie sabe hasta cuándo estarán. Pero los rostros de sus hermanos, la alegría de sus corazones, y la ilusión del reencuentro con sus imágenes harán mucho más llevadero este nuevo tiempo que se ha iniciado para los hermanos de Desamparados, después de tanto como han pasado.