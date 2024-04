Lunares negros en Santa María

Cuestión de gustos al margen, puso de moda hace unos años Santa María que los capataces lucieran pañuelo de lunares sobre el bolsillo superior de las chaquetas, guiño al barrio flamenco de Cádiz que cada Jueves Santo se derrite en cantos, piropos y palmas al Nazareno y a la Virgen de los Dolores. Y esos pañuelos se tiñeron el viernes (tenía que ser ese día, el de la visita al Regidor) al conocerse la noticia de la marcha de Ángel Sáinz; Angelito, como todavía le decían los que le recordaban las habilidades con el balón cuando jugaba en la cantera del Cádiz. Demasiado pronto se ha ido el bueno de Ángel, toda una vida en su cofradía de Santa María, de la que llegó a ser capataz general en los años en los que el palio empezó a andar bien y elegante. Siempre una sonrisa, un saludo en San Juan de Dios, los partidos con los cabales de Último Tramo, las tertulias en Casa Aurora… Se echará mucho de menos a este buen amigo, que ya se habrá encontrado con su compañero manigueta tantos años delante de Lágrimas de Columna. Descanse en paz.

El Huerto

Ya está, al fin, Ignacio Robles al frente de la hermandad al 100%. Hace unos días se produjo el definitivo traspaso de poderes entre el comisariado que ha estado la friolera de 22 meses al frente de una hermandad intervenida y absolutamente paralizada y la nueva junta de gobierno que tomó posesión nada más terminar la Semana Santa. Parece que Robles tiene clara la hoja de ruta de la cofradía hasta conseguir estabilizarla; de una parte, la búsqueda de una nueva sede canónica que parece ir por buen camino y que, de conseguirse, puede ser la mejor solución para marcar el nuevo rumbo que necesita El Huerto; y en paralelo a esto, la auditoría generalizada de puertas para adentro: cuentas, Secretaría, censo de hermanos, estado del cobro de cuotas… y patrimonio, donde prevén incluso el asesoramiento y plan de recuperación de bordadores, orfebres, tallistas e imagineros. Sorprende que 22 meses después de la intervención aún haya enseres con restos de cera y suciedad del ¡Jueves Santo de 2022! Un despropósito que deja bien a las claras el despropósito que ha sido todo lo que ha rodeado a la hermandad estos últimos años.

El Huerto (II)

Hablando de esta cofradía y de despropósitos, parece ser que la lucha de la candidatura que perdió las elecciones respecto a la convocatoria del cabildo no ha cesado. Recientemente han remitido un escrito al propio obispo de la diócesis, al que trasladan que la convocatoria de elecciones ha sido del todo nula porque el comisario ya había cesado de sus funciones, por lo que no tenía capacidades de hacer las gestiones realizadas. Sostiene esa candidatura que Pedreño fue nombrado por el período de un año, transcurrido el cual quedó sin atribuciones ni delegaciones. Según intermediarios de la otra parte, ese decreto que efectivamente nombraba al comisario por un año fue actualizado en julio de 2023 con un nuevo decreto que mantenía a Pedreño “hasta la celebración de elecciones”. El problema, pues, radicaría en que a ese segundo decreto no se le conoce paradero; cosas de la transparencia… Al mismo tiempo, sorprende que la candidatura pida la nulidad de un proceso electoral al que se han presentado. Un poco incongruente.

Extramuros

Guardando cierta relación con el Huerto, esta semana celebraba el Consejo de Hermandades una nueva sesión del curso cofrade, con un debate sobre el pasado, presente y futuro de la Semana Santa en el que se puso de relieve la necesidad de que las cofradías se expandan por la ciudad. Dicho de otro modo, que lleguen a extramuros. Pero no a la parroquia de San José y su entorno, sino a las barriadas de extramuros. Los ponentes y el público coincidieron en que Puntales, Barriada de la Paz, Loreto, Cerro del Moro… son destinos que necesitan hermandades y que las hermandades necesitan alcanzar. Ese fenómeno de implantar cofradías en barriadas que se da prácticamente en todas las ciudades de Andalucía menos en Cádiz. Para ello, se dieron dos claves necesarias para que esto se produzca: la primera es que las cofradías, o ciertas cofradías, renuncien al conformismo en el que llevan años asentadas y busquen horizontes más ambiciosos, con más hermanos en la nómina, más vida en el día a día y más capirotes en sus cortejos; y la segunda sería que los párrocos de estas barriadas solicitaran al obispo la creación o el cambio de sede de alguna hermandad por necesidad pastoral en su feligresía, absolutamente carente de hermandades. En este segundo caso, hubo hasta risas entre un público que confía bien poco en esta opción.

Cambios de día

Otra cuestión de actualidad y de cara a la configuración de la Semana Santa de los próximos años es la del posible cambio de día de algunas hermandades. Comparte un lector las afirmaciones que recientemente hacía públicas el presidente de la Unión de Hermandades de Jerez, que hablaba sin cortapisas de la opción de una hermandad de la Madrugada de pasarse al Viernes Santo; de una del Jueves que quería pasar al Miércoles pero que ahora plantearía ir al Viernes; una de vísperas que estaría dispuesta a ocupar el hueco que dejara libre la del Jueves Santo; y una del Martes que podría pasar al hueco que todos estos cambios dejaría el Miércoles. “Así volveríamos a tener seis cofradías por día menos el Sábado Santo que son cuatro y la Madrugada que son cinco”, remataba el presidente. “Con qué normalidad y naturalidad, qué bien”, apunta el lector gaditano. Pues que cunda el ejemplo y se plantee en Cádiz una reestructuración con miras a la globalidad de la fiesta en la calle y no al interés particular de cada cofrade de turno.

Glorias

Arrancó ya de manera oficial el tiempo de glorias, cuyo cartel ha sido generalizadamente aplaudido. José María García se ha salido de su línea habitual hasta ahora y ha plasmado una obra que mezcla diversas técnicas pictóricas y elementos igualmente distintos pero todos alusivos al culto a la Virgen de la Palma. Con esta obra, expuesta estos días en la sede del Consejo (a la espera de carteles físicos, que aún no se ha visto ni uno solo) y con el pregón que el próximo domingo ofrecerá Juan Carlos Torrejón se alza el telón de unos intensos meses de cultos, procesiones y romería a Almonte. Poco se habla de la vitalidad y el momento que atraviesan las hermandades de Gloria de la ciudad, y lo que mucho que aportan a ese calendario cofradiero que transcurre desde el Domingo de Resurrección hasta el de Ramos.

Un sueño que se hace realidad

El Nazareno del Amor ya ha entrado en estado de ensoñación. La hermandad del Lunes Santo ha conseguido poner en marcha un proyecto tan apasionante como de envergadura para los hermanos y de gran relevancia patrimonial para la Semana Santa gaditana. El proyecto de palio, uno de los varios que están en proceso en Cádiz en el contexto actual, ya ha echado a andar con la participación de varios talleres (Hermanas Rama bordando ya la bambalina delantera, la carpintería de la nueva parihuela, García Falla, o el tallista Daniel Sánchez).

Los respiraderos bordados por el taller Santa Lucía en 2005 ya están en el taller del jerezano Antonio García Falla, que va a idear un moldurón y unas pilastras de orfebrería que van a suponer un cambio grande muy a favor de la parte baja del paso de la Esperanza. A ello se unirá en 2025 la primera bambalina bordada, lo que supondrá un cambio radical en el palio que hasta ahora se acostumbraba a ver en la calle.

‘El sueño de un palio’, tituló la hermandad cuando empezó a gestar este proyecto. Un sueño que empieza a hacerse realidad y que se une a una etapa que se postula como especialmente relevante para los pasos de palio de Cádiz. Que no despierte la hermandad de este sueño.