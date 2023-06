Se derrumba parte de la cúpula de la iglesia de la Castrense en Cádiz

Tremendo susto en la iglesia castrense del Santo Ángel Custodio de Cádiz justo antes de las nueve de la noche. La parte exterior de la cúpula del edificio, situado en la plaza del Falla, se ha derrumbado sin que haya que lamentar daños personales. Se trata de un segundo techo que se ha desprendido sobre la cúpula, sin que esta se haya llegado a desprender más allá de algunos trozos de material y pintura.

Bomberos del Consorcio Provincial han acudido rápidamente al lugar para acordonar la zona y cerciorarse de que no haya riesgo de derrumbe, así como evaluar los posibles riesgos.

Elisa Montero, hermana mayor de la Cofradía de la Expiración de Cádiz, estaba dentro de la iglesia cuando han sucedido los hechos. Cuenta que este miércoles no ha habido misa de ocho porque el párroco, César Sarmiento, se encontraba enfermo.

Junto a ella se encontraban dos floristas y relata que la caída de los cascotes ha sido como el ruido "de una bomba" y que no dejaban de caer trozos del techo, pero que no han impactado en las imágenes. Además, ha habido suerte porque parte del techo de la cúpula no ha llegado directamente al suelo de la iglesia.

Se da la circunstancia de que la rehabilitación de este templo acabó en junio de 2022, tras seis largos años de obras y el 31 julio fueron trasladadas las imágenes.

Este jueves se trasladarán los técnicos de Urbanismo municipales para evaluar el alcance del desprendimiento.